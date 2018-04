Coman despre plecarea lui Iordănescu de la Astra: De comun acord s-a decis ca această colaborare să se încheie aici, au fost mai multe discuţii contradictorii

Preşedintele clubului Astra Giurgiu, Dănuţ Coman, a declarat, marţi, la Digisport, că plecarea lui Edward Iordănescu a fost de comun acord, subliniind că au existat discuţii în contradictoriu privind jocul echipei.

"Am avut o şedinţă, de comun acord s-a decis ca această colaborare să se încheie aici, au fost mai multe discuţii contradictorii. Am plecat la un drum greu, împreună am realizat lucruri frumoase, dar ce e frumos se termină repede. Multumesc Edi şi staff-ului lui pentru tot ce au făcut pentru Astra. N-aş putea spune că au fost nemulţumiri din punct de vedere profesional, am fi ipocriţi să spunem că nu ne-am îndeplinit un obiectiv care părea nerealizabil. Edi n-a mai putut suporta, patronul Niculae voia să jucăm ofensiv, să nu ne mai apărăm, să jucăm fotbal indiferent că terminăm pe locul 5 sau locul 6. La sfârşitul şedinţei Niculae a dat mâna cu Edi, au rămas în relaţii bune", a declarat Coman la Digi Sport Matinal.

Coman a mai spus că antrenorul echipei secunde, Marius Mălădărăşanu, va conduce următorul antrenament al Astrei. "Analizăm mai multe variante, am discutat ieri cu câţiva antrenori, vom mai discuta şi azi. Avem un antrenor foarte bun la echipa a doua, Măldărăşanu, antrenamentul de azi el îl va conduce, e posibil să fie pe bancă şi cu CFR Cluj, cred că va ajunge un mare antrenor. Obiectivul e primele 4 locuri, avem un sistem de premiere pentru clasarea în primele patru locuri", a mai spus Coman, conform News.ro.

Clubul Astra Giurgiu a anunţat rezilierea contractului cu antrenorul Edward Iordănescu, după înfrângerea suferită, duminică, pe teren propriu, cu 2-0, în faţa echipei FC Viitorul, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii I.

După trei etape din play-off, Astra Giurgiu este pe locul 5, cu 22 de puncte, la 13 puncte de echipele din frunte, FCSB şi CFR Cluj.