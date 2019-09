Comandamentul european al SUA va acorda un ajutor pentru achiziţia de materiale sanitare necesare persoanelor din satele izolate ale Deltei Du

Comandamentul european al Statelor Unite va acorda 10.000 de dolari pentru achiziţia de materiale sanitare necesare persoanelor din satele izolate ale Deltei Dunării, a declarat maiorul Brad Stark, din cadrul Ambasadei Statelor Unite în România, prezent joi, la Sulina, la o acţiune umanitară organizată de Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) în parteneriat cu Garda Naţională a statului american Alabama, potrivit Agerpres.

Acţiunea umanitară a început în satul C.A. Rosetti, unde au fost consultate peste 100 de persoane şi a continuat în satele Cardon, Sfiştofca şi Letea, precum şi în oraşul Sulina, pacienţii primind informaţii legate atât de starea lor de sănătate, cât şi de măsurile de acordare a primului ajutor."După ce am identificat nevoile din regiune, cu ajutorul Comandamentului European al Statelor Unite, am putut accesa fonduri de 10.000 de dolari, bani cu care vom putea cumpăra echipamente medicale, precum truse de igienă orală, ochelari de vedere, bastoane, cârje, pentru a veni în sprijinul pacienţilor în următoarele săptămâni", a afirmat maiorul Brad Stark.El a mai spus că acţiunea din Deltă a apărut pe fondul colaborării de 26 de ani dintre statul american Alabama şi România.Potrivit medicului-şef al SMFN, maior Lucian Alexandru, până la mijlocul zilei de joi, medicii militari americani şi români au consultat peste 400 de persoane iar principala problemă este accesul dificil al populaţiei la serviciile medicale."Pacienţii sunt văzuţi rar şi atunci afecţiuni care nu ar pune probleme devin tot mai grave. Vorbim de afecţiuni din toate sferele. Am avut copii pacienţi care până la vârsta de 11-12 ani nu au văzut un medic şi le lipseşte o parte din schema de vaccinare", a menţionat maiorul Lucian Alexandru.La rândul său, medicul-şef al echipei militare americane, colonel Michael Rowland, a spus că situaţia din această regiune este similară cu cea din Alabama."Din experienţa mea, pot spune că aici există multe similitudini cu diferite zone din lume. Chiar la noi, în Alabama, întâlnim situaţii asemănătoare unde din cauza izolării localnicii nu au parte de îngrijiri medicale specializate. Şi la noi identificăm acele zone, cum am făcut aici şi încercăm pas cu pas să-i ajutăm pe localnici, aşa cum am încercat şi aici, împreună cu Forţele Navale", a declarat colonelul Rowland.În Delta Dunării, zonă care numără aproape 10.000 de locuitori, există patru medici de familie.Acţiunea SMFN derulată în parteneriat cu Garda Naţională a statului american Alabama se va încheia vineri