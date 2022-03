Comandant rus, capturat de ucraineni: în acel moment mi-a fost rușine! Nu putem invada teritoriul!/ Video

Locotenent-colonelul Astakhov Dmitry Mikhailovich a fost capturat de ucraineni, dar susține că și-a dat seama de greșeala făcută de ruși cu mult înainte. El a explicat că îi admiră pe frații Klitschko, iar în momentul în care i-a văzut că au pus mâna pe arme i-a fost rușine.

"Mereu mi-a plăcut să-i urmăresc boxând, ei sunt pugiliștii mei favoriți. Când i-am văzut punând mâna pe arme și spunând că au fost determinați să o facă, a fost momentul în care mi-a fost rușine că am venit în Ucraina.

Nu îmi pot găsi cuvintele pentru a-mi cere scuze poporului ucrainean, ei vor înțelege că Rusia nu a fost iertătoare niciodată. Cer Ucrainei să-i lase în viață pe soldații ruși. Multora dintre ei le este rușine, ei nu vor război", a spus Astakhov Dmitry Mikhailovich, informează DigiSport.

"Fiți curajoși! Vă aflați într-o situație tensionată, dar mergeți și luptați împotriva comandantului vostru. Acesta este genocid. Rusia nu poate să câștige aici chiar dacă noi mergem până la capăt. Nu putem invada teritoriul, nu putem invada acești oameni!", a explicat Mikhailovich.

'Show us mercy… we thought we were liberating Ukraine from the Nazis':



+ Russian soldier's plea as he reveals Kremlin LIED to them ahead of invasion



FULL STORY???? https://t.co/M79zr5gGJZ pic.twitter.com/lr3yOF4hmo