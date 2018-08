Comedia romantică `Crazy Rich Asians` a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american

Comedia romantică „Crazy Rich Asians”, regizată de Jon M. Chu, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american cu încasări de 25,2 milioane de dolari.

Producţia Warner Bros. a avut un buget de 30 de milioane de dolari şi este primul film realizat la Hollywood în ultimii 25 de ani cu distribuţie formată exclusiv din actori de origine asiatică.

Filmul de acţiune „The Meg” (Warner Bros.), cu Jason Statham în rol principal, care a debutat în urmă cu o săptămână pe primul loc, a coborât o poziţie, după ce a generat încasări de 21,1 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Pe locul al treilea a debutat „Mile 22” (STX Films), cu Mark Wahlberg şi Lauren Cohan în distribuţie. Filmul de acţiune a generat încasări sub aşteptările producătorilor - 13,6 milioane de dolari.

„Mission: Impossible - Fallout”, al şaselea lungmetraj al francizei cu Tom Cruise, a coborât - după al patrulea weekend de la premieră - două locuri, până pe patru. Producţia Paramount regizată de Christopher McQuarrie a generat încasări de 10,5 milioane de dolari. La nivel global, filmul a generat încasări de peste 501 milioane de dolari.

La egalitate în top s-a clasat filmul de aventuri „Alpha” (Studio 8), regizat de Albert Hughes. El a debutat cu încasări de 10,5 milioane de dolari. Acţiunea peliculei este plasată în urmă cu 20.000 de ani, în timpul ultimei ere glaciare. Un tânăr este rănit în timpul unei vânători şi lăsat în urmă de tribul lui.

Filmul fantastic de aventuri „Christopher Robin” (Disney), cu Ewan McGregor în rol principal, a coborât trei locuri, până pe şase, după ce - în al treilea weekend de la premieră - a generat încasări de 8,8 milioane de dolari.

„BlacKkKlansman” (Focus Features), de Spike Lee, s-a clasat, după al doilea weekend de la premieră, pe poziţia a şaptea, în coborâre două locuri. Filmul cu John David Washington, Adam Driver şi Laura Harrier în distribuţie a generat încasări de 7 milioane de dolari.

Filmul horror „Slender Man” (Screen Gems), regizat de Sylvain White, s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre patru poziţii faţă de weekendul de debut, după ce a generat încasări de 4,9 milioane de dolari.

Animaţia „Hotel Transylvania 3: Summer Vacation” (Sony) s-a menţinut pe poziţia a noua în clasamentul nord-american, după ce - în al şaselea weekend de la premieră - a generat încasări de 3,6 milioane de dolari.

Musicalul „Mamma Mia! Here We Go Again” (Universal), cu Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Cher şi Julie Walters în distribuţie, a coborât trei poziţii în top, până pe zece, după ce în al cincilea weekend de la lansare a generat încasări de 3,3 milioane de dolari.