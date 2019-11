COMENTARIU Lelia Munteanu: Mr. Iohannis: 'Je souhaite rester au pouvoir durant deux mandats'

Bravo, Adrian Tircă! Sper să nu vă scadă nota la purtare.

Am promis că voi afla numele tânărului care a pus întrebarea serii la şezătoarea lui Iohannis de la BCU: Adrian Tircă. Bravo! Sper să nu-i scadă nota la purtare dom’ profesor Pîrvulescu (nu există note la purtare? ei, aş!).

Actualul şi viitorul Preşedinte a vorbit aseară despre victoriile strălucite ale primului său mandat. N-a fost un bilanţ, ci o înşiruire de consideraţii auto-encomiastice: „Am avut câteva realizări care vor influenţa semnificativ parcursul României pentru încă ani şi ani. Aş menţiona doar câteva, ca să nu ocup prea mult din spaţiul de dezbatere: acea înţelegere cu toate partidele pentru a aloca 2 la sută din PIB pentru Apărarea României ne-a pus în situaţia de partener foarte respectat şi agreat în NATO şi ne permite să oferim românilor o siguranţă în spaţiul geopolitic în care trăim. Am avut pe urmă, spre sfârşitul mandatului, acel summit european de la Sibiu, în inima României, la care au participat toţi liderii europeni relevanţi, în care am creionat parcursul Uniunii Europene pentru următorul mandat de cinci ani. Am avut un mandat care a început ca un mandat de construcţie, aşa l-am gândit, dar, pe parcurs, am ajuns de multe ori să am un mandat, care, de fapt, trebuia să menţină România în marile coordonate dorite de români, opunându-mă PSD-ului”,

În ianuarie 2015, decizia de alocare a 2 la sută din PIB era luată de câteva luni cu acordul exprimat al tuturor partidelor parlamentare exprimat. Proaspătul Preşedinte a oferit atunci, la Cotroceni, un fel de happening cu intonarea Imnului. (Merita însă întrebat de ce, conform estimărilor NATO, angajamentul a fost ratat şi în 2017, şi anul trecut. La fel vor sta lucrurile, probabil, şi anul ăsta).

În chestiunea summitului de la Sibiu, meritul domnului Preşedinte e că a propus Sibiul. Altminteri, fiecare ţară găzduieşte un summit după ce-şi încheie preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Documentul despre care vorbeşte Klaus Iohannis, de parcă ar fi fost rodul gândirii sale vizionare („am creionat parcursul Uniunii Europene pentru următorul mandat de cinci ani”) e un soi de angajament ipocrit, o hârtie demult sertarizată. Deocamdată, liderii europeni nu au nici un plan concertat de a ieşi din criză. În fine, cât priveşte războiul cu PSD-ul, l-a început după ce şi-a anunţat candidatura (în urmă cu un an şi nouă luni îi ura succes inamicului) - un balet electoral burlesc.

Însă adevăratul, marele succes al primului mandat al preşedintelui Iohannis rămâne faptul că va obţine al doilea mandat. Încă din 23 decembrie 2014, într-un interviu acordat L’Express, exprima acest imperativ: „Je souhaite rester au pouvoir durant deux mandats” – vreau să rămân la putere două mandate.