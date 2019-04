VIDEO Comisarul european pentru Justiţie trage un semnal de alarmă în privința României: 'Am fost speriată când lucrurile au mers pe o cale greșită'

Comisarul european pentru Justiţie, Vera Jourova, a susținut în Parlamentul European că i-a părut bine să vadă că România a avut un parcurs bun în Uniunea Europeană. Pe de altă parte Jourova și-a manifestat îngrijorările pentru acele momente în care „lucrurile au mers pe o cale greșită”.

„Eu am crezut în independența justiției din țara mea. Nu a fost nici urmă de probă în cazul meu. E un paradox. România mi-a oferit speranța în cazul meu. Am fost în România și mi-a dat o șansă. În România am putea ajunge în situația de modificare ireversibilă a justiției, încălcarea sistematică a statului de drept și independența justiției să fie in pericol. Mi-a părut bine să văd ca România merge bine. Am fost speriată când lucrurile au mers pe o cale greșită.

Justiția este o temelie foarte importantă a unui stat democratic. O justiție independentă se face în zeci de ani. Toate astea pot fi distruse peste noapte. Asta nu vrea Comisia să se întâmple în România. Vrem să ajutam România”, a conchis Vera Jourova.

Europarlamentarii au dezbătut la Strasbourg, alături de Comisia Europeană, situația respectării principiilor statului de drept în România.

Pe 3 aprilie, președintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker și alți reprezentanți ai CE s-au reunit la Bruxelles, în ședința Colegiului Comisarilor, pentru a discuta despre situația statului de drept în România.

Ulterior întrunirii oficialilor europeni, Frans Timmemans a susținut o conferință de presă în care a avertizat Guvernul de la București să nu întreprindă acțiuni care să afecteze sistemul judiciar, menționând că a avut numeroase discuții cu premeierul Viorica Dăncilă în ultimele două luni.

Pe 13 noiembrie 2018, Parlamentul European a adoptat un proiect de rezoluţie, elaborat de Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE), prin care exprima preocuparea privind modificarea legislaţiei penale şi judiciare în România.