Comisia de Disiplină a FRF a decis: Rapid, două etape cu porţile închise, după spectacolul pirotehnic de la derbiul cu Dinamo

Comisia de Disiplină a FRF a decis, luni, ca FC Rapid să joace două partide cu porţile închise, după spectacolul pirotehnic de la derbiul cu Dinamo.

"FC Rapid 1923 vs. Dinamo 1948 SA – Incidente - În baza art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 22.500 lei. În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării a două jocuri fără spectatori pe teren propriu şi penalitate sportivă de 60.000 lei", se arată în decizia anunţată pe site-ul LPF.

Meciul Rapid Dinamo, scor 1-1, de pe Arena Naţională, a fost întrerupt, sâmbătă, de două ori din cauza suporterilor. Prima dată în minutul 2, pentru scurt timp, fanii aruncând cu materiale pirotehnice. După startul reprizei secunde, în minutul 48, întreruperea a fost mai lungă, de aproximativ cinci minute. Fanii rapidişti au aruncat obiecte pirotehnice, iar arbitrul le-a cerut jucătorilor să se îndepărteze de careu până la finalizarea “spectacolului”. O petardă a explodat lângă Patriche şi l-a rănit la picior.

Într-un alt dosar, pentru încălcarea Protocolului de Desfăşurare a Competiţiilor (depăşirea cotei de ocupare a stadionului la meciul cu FCSB), Comisia de Disciplină a sancţionat clubul CS Mioveni cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei.