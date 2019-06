Comisia Europeană dă VERDICTUL: România e pe primul loc în lista rușinii - SOMAȚIE urgentă

Comisia Europeană recomandă României să investească în infrastructură. Potrivit oficialilor europeni, România are cel mai mic scor din Uniunea Europeană privind infrastructura rutieră și feroviară.

„ Recomandările se referă la transporturi, sustenabilitatea transporturilor. Am recomandat ca investițiile să se concentreze pe politicile economice care privesc transporturi. Recomandăm îmbunătățirea pregătirilor și prioritizării proiectelor mari. Dacă privim transportul, România are cel mai mic scor față de alte țări din UE privind infrastructura rutieră și feroviară. Are un scor mai bun în ceea ce privește transportul aerian și serviciile portuare. Noi recomandăm investiții în infrastructură”, a declarat, vineri, Aurora Mordonu, șef adjunct de unitate la Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europene.

Oficialul european a afirmat că UE are un deficit foarte mare în investițiile private și publice: „Investițiile au rămas în urmă foarte mult și sunt foarte mici compoarativ cu situația de dinaintea crizei”, a precizat Aurora Murdonu.

Ea a adăugat că „România e țara care are cel mai mult spațiu din UE pentru a avea o investiție publică productivă”.