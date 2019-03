Comisia Europeană DINAMITEAZĂ Guvernul și o apără pe Laura Codruța Kovesi

Margaritis Schinas, purtator de cuvant al Comisiei Europene susține că europenii urmăresc îndeaproape cazul Laurei Codruța Kovesi și cere Guvernului României să respecte prinicipiile cooperării și să o lase pe Kovesi să aibă șanse egale cu ceilali candidați. El a mai precizat că situația statului de drept în România se degradează constant.

”În ce cee ce priveste partea Kovesi a evenimentelor, pentru ca sunt mai multe, in Romania, nu comentam pe procedurile nationale. CE urmareste ultimele evenimente foarte de aproape, intrucat au legatura cu procesul de desemnare a procurorului sef european. E crucial ca toți candidatii care au fost calificati printr-un proces de selectie sa fie tratati corect pe parcursul acestui proces, de aceea noi cerem guvernului roman sa respecte intru totul principiul cooperarii, asa cum este inscris in tratat, in ceea ce priveste desemnarea procurorului sef european. Toti candidatii trebuie sa poata sa participe in toti pasii procedurii de selectie. Poate va amintiti Comisia a subliniat deja ingrijorarile serioase pe tema sectiei pentru investigarea infractiunilor magistratilor in ulultimul raport MCV despre independenta magistratlor. Aceasta este pozitia oficiala a Comisiei.

Am urmarit toate aceste elemente cu preocupare. Vom monitoriza in continuare ce se intampla in tara. Este important ca Ro sa isi mentina cursul reformelor. E important sa nu existe recul in ceea ce priveste toate angajamentele pe care si le-a luat. E important ca tara sa se abtina de practici care ar putea duce la reversibilitateacelor realizate in ultimii ani. Asteptam de la guvernul roman sa coopereze sincer și asta conteaza, Organizarea unui referendum este atributul tarilor. Comisia respecta dreptul democratic al popoarelor sa se faca ascultate astfel. 5.36 In ceea ce priveste tema ref din Ro, pozitia in ceea ce priveste situatia statului de drept in Ro, care se deterioreaza, nu trebuie sa reiterez pozitia Comisiei. Vom urmari evenimentele foarte indeaproape in zilele ce vor veni.

Lucram cu instrumentele legale ale tratatului. Nu improvizam, urmarim ce se intampla in interiorul mecanismului de cooperare si verificare, sunt chestiuni pe care Colegiul le ia in considerare. Ieri a avut loc o convorbire telefonica intre dl Timmermans si PM Dancila. Cei doi au convenit sa continue discutiile la nivel tehnic, in particular pe tema OUG.

Ce se intampla nu afecteaza cursul presedintiei romane a Cons EU. E deja o preesedintiecare livreaza deja cateva succes, in arii variate. Cum ar fi dosare importante ale comisiei Junker: reforma copyright, single use plastic. E adevarat, toate aceste evenimente au efect asupra climatului politic.

In cazul Romaniei avem un instrument specifc, MCV. Acesta este gandit precis pentru probleme de genul acesta si ne da oportunitatea si periodicitatea sa o facem eficient. Este in puterea Colegiului, a lui Timmermans, care judeca toate elementele, sa reflecte pozitia Com in momentul potrivit si in contextul potrivit. E o situatie care nu e buna, afecteaza politica, avem instrumentele sa o tratam la momentul si contextul potrivite.”, arată Comisia Europeană.