Comisia Europeană oferă asistență tehnică României pentru combaterea răspândirii pestei porcine: Se cer măsuri excepționale

Comisia Europeană transmite că urmărește îndeaproape evoluția pestei porcine în România, sugerând implementarea unor măsuri excepționale. Comisia Europeana menționează pregatita sa continue sa ajute Romania si sa asigure si asistenta tehnica suplimentara.

"Urmarim indeaproape evolutia pestei porcine in Romania. Masuri exceptionale, cum ar fi alocarea unui numar suficient de angajati si intetirea controalelor trebuie sa fie implementate de autoritatile romane pentru a asigura tinerea sub control a focarelor existente.



Gradul de raspandire a bolii va depinde de implementarea corecta a legislatiei europene si a masurilor prevazute in strategia europeana in ce priveste pesta porcina. Comisia Europeana este pregatita sa continue sa ajute Romania si sa asigure si asistenta tehnica suplimentara", se arata in declaratia unui purtator de cuvant al Comisie Europene remisa, marti, ziare.com.