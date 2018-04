Comisia SRI, solicitare trimisă la Cotroceni: Se cere acordul CSAT! (VIDEO)

Senatorul PSD Claudiu Manda, preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, a anunţat că s-a decis trimiterea unei solicităţi la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, pentru un acord cu privire la transmiterea unor decizii care au vizat activitatea SRI.

"Am hotărât să trimitem o adresă către CSAT, pentru că noi am solicitat SRI o serie de hotărâri ale CSAT care vizează sarcini către SRI. Pe foarte multe le-am văzut, dar atunci când am solcitat să ne fie trimise la comisie ni s-a spus că e nevoie de avizul CSAT. Nu cred că CSAT se va împotrivi", a declarat Claudiu Manda.

Protocolul dintre SRI şi Parchetul General a fost încheiat şi în baza unor decizii ale CSAT care sunt secrete.

Preşedintele României este şi şeful CSAT. Din Consiliu mai fac parte premierul, unii miniştri, şefii SRI şi SIE. Deciziile în CSAT se iau prin consens.