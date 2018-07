Proiectul privind perimetrele petroliere offshore - raport favorabil cu amendamente

Comisiile de industrii, administraţie şi de buget ale Camerei Deputaţilor au adoptat luni raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore, scrie Agerpres.

Raportul a fost adoptat cu 28 de voturi ''pentru'', două ''împotrivă'' şi opt abţineri.Deputaţii din comisii au amendat articolele 18 şi 19 din lege faţă de forma votată în Senat, introducând, printre altele, taxarea veniturilor suplimentare realizate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore din Marea Neagră. Taxarea suplimentară va ţine cont de evoluţia preţului gazelor naturale pe piaţă.În cadrul dezbaterilor, parlamentarii din cele trei comisii au votat ca discuţiile să se rezume la articolele de lege amendate şi nu la "declaraţii politice", după ce, în prealabil, au respins o cerere a deputatului USR Cosette Chichirău care a cerut în câteva rânduri chemarea la audieri a miniştrilor Energiei şi Finanţelor.De asemenea, parlamentarul USR Lucian Viziteu a solicitat, la rândul său, precizări cu privire la impactul bugetar generat de legea pusă în discuţie.La finalul votului exprimat de reprezentanţii celor trei comisii de specialitate, reprezentanţii operatorilor de offshore au expus punctele lor de vedere faţă de forma legii aprobate.

"Am făcut tot ceea ce am putut ca să urmărim dezbaterile şi să înţelegem ceea ce aţi discutat şi aţi dezbătut, mai ales în ceea ce priveşte regimul de impozitare. Evaluarea noastră, după ce am asistat la dezbaterile de astăzi, este că acesta constituie o creştere semnificativă a regimului fiscal care ne este aplicabil. Fiecare investitor va trebui să ia decizia proprie cu privire la investiţia sa. Dacă înţelegerea noastră este corectă, ceea ce aţi dezbătut astăzi va face mult mai dificil pentru fiecare investitor să îşi ia decizia de investiţie. Cum am menţionat în întâlnirile de săptămâna trecută, este foarte important pentru investitori să aibă un regim predictibil şi stabil al fiscalităţii pe întreaga durată a investiţiei lor", a declarat Richard Tasker, şeful ExxonMobile România, preşedintele asociaţiei operatorilor de offshore.



Proiectul de lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/ lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.



Camera Deputaţilor este decizională în privinţa acestui proiect de lege.