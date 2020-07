Comitetul Local pentru Situații de Urgență Brașov a decis zonele cu aglomerări urbane unde este obligatorie purtarea măștii, conform Hotărârii nr. 18 din 29 iulie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, potrivit brasovstiri.ro.

,,Astăzi am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în baza deciziei comitetului județean, care ne-a fost comunicată ieri, după-amiază, referitoare la măsura privind obligativitatea purtării măștii în municipiul Brașov. Am identificat care sunt zonele cu risc, pe care trebuie să le luăm în calcul. Am gândit că este bine să luăm această măsură în zonele cu potențial de răspândire a acestui virus, zonele cu un număr mare de persoane, unde oamenii se întâlnesc - discutăm de stațiile de autobuz, de autogări, gară, zonele circulate intens, cum ar fi Piața Sfatului sau Republicii. Sunt aglomerări umane care se întâmplă în anumite perioade din săptămână sau din zi și eu cred că este important să respectăm această regulă. Este o măsură preventivă și este bine să înțelegem că nu urmărim să dăm amenzi, ci să îi protejăm pe cei cu care intrăm în contact, dar și să ne protejăm fiecare dintre noi. Sper ca brașovenii să înțeleagă acest lucru, este la îndemâna noastră să facem acest minim gest. Solicit pe această cale ca toți cetățenii să aplice această măsură, mai ales că este o măsură simplă, care este recomandată de specialiști, de medici, de epidemiologi și nu cred că putem să contestăm acest lucru. Nu cred că amenda este o soluție, ci trebuie să le explicăm oamenilor că trebuie să aplicăm această măsură, care este una firească și normală” a declarat, președintele CLSU, după aprobarea acestei hotărâri.

,,HOTĂRÂREA C.L.S.U. Nr. 11 Privind: stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există un risc crescut de infectare în Municipiul Brașov

Având în vedere propunerile formulate prin Hotărârea nr. 37 din 28.07.2020

privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, a Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi a Hotărârii nr. 18 din 29.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov,

ţinând cont de prevederile art.7, Cap. III, lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L.S.U., prevederile art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L.S.U., în temeiul prevederilor art. 24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1

(1) Începând cu data de 01.08.2020 orele 06.00, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în Municipiul Braşov, pe arterele pietonale intens frecventate şi în alte zone aglomerate, astfel:

- str. Republicii şi Piaţa Sfatului, de Luni până Vineri, între orele 12.00 - 23.00, iar Sâmbăta şi Duminica între orele 10.00 - 23.00

- staţiile RATBV

- autogări

- staţiile CFR

- zonele de îmbarcare şi debarcare pentru transport pe cablu

- Grădina Zoologică

- toate piețele agroalimentare și târgurile.

(2) Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.”