Compania care va asigura funcționarea Alitalia începe recrutările - Evaluează câțiva candidați pentru posturi de conducere

Guvernul italian evaluează câţiva candidaţi pentru a conduce noua companie de stat care va asigura funcţionarea Alitalia, a anunţat publicaţia Il Sole 24 Ore, fără a preciza sursa informaţiei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Printre candidaţi se află fostul director al Fiat Chrysler Automobiles, Alfredo Altavilla. De asemenea, Guvernul ia în considerare schimbarea parteneriatului Alitalia cu Delta Air Lines şi SkyTeam în favoarea unei alianţe cu Deutsche Lufthansa AG şi Star Alliance, susţine publicaţia italiană.Italia, a treia economia a zonei euro, este afectată de măsurile adoptate pentru a ţine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19). Anularea zborurilor pe plan global a redus semnificativ veniturile industriei aeriene.

Luna trecută, comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, a declarat că are o poziţie "neutră" în privinţa planurilor Italiei de a naţionaliza Alitalia. Aprobarea propusei tranzacţii ar putea depinde mai mult "de modul în care este realizată" şi "dacă este făcută la preţul pieţei", ceea ce înseamnă "destul de puţin" în actualele circumstanţe, a explicat oficialul european.



Joi, Ministerul Industriei a anunţat că Executivul italian va injecta cel puţin trei miliarde de euro în Alitalia, pregătind planul pentru naţionalizarea companiei aeriene care se confruntă cu dificultăţi financiare.



Autorităţile de la Roma se pregătesc să reia controlul operatorului aerian, după 11 ani de conducere privată dificilă şi trei încercări eşuate de restructurare.



Guvernul a fost forţat să anuleze planificata vânzare a companiei aeriene deoarece problemele Alitalia au fost exacerbate de măsurile adoptate pentru a ţine sub control pandemia.



Din primul pachet de stimulare a economiei, în valoare de 25 miliarde de euro, Guvernul a alocat 500 milioane de euro pentru întregul sector aerian, majoritatea banilor mergând către Alitalia.



"Intenţia Executivului nu este să facem o altă salvare. Obiectivul nostru este să relansăm operatorul aerian", a afirmat ministrul Industriei, Stefano Patuanelli.



Noua Alitalia va continua să opereze cu actuala flotă (sub 100 de aeronave), "dar va trebui să fim pregătiţi să adăugăm noi avioane", a declarat ministrul Industriei. Acesta a adăugat că Executivul ia în considerare extinderea diviziei cargo.



În 2017, Alitalia a fost plasată sub administrare specială după ce salariaţii au respins un plan de restructurare ce viza reducerea efectivelor şi a salariilor. Compania supravieţuieşte datorită creditelor acordate de statul italian, care totalizează 1,3 miliarde de euro.