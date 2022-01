Compania One United Properties a realizat recepţia pentru dezvoltarea One Herăstrău Towers, care este vândută în proporţie de 90%

Compania One United Properties S.A. listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti (simbol ONE), a realizat recepţia pentru dezvoltarea One Herăstrău Towers, situată pe Strada Nicolae G. Caranfil 74A, conform Agerpres.

Construcţia imobilului a fost începută în urmă cu doi ani. Valoarea brută de dezvoltare (GDV) este de aproximativ 54,3 milioane euro, One Herăstrău Towers fiind vândut în proporţie de 90%.Cele 2 turnuri rezidenţiale includ 139 de unităţi locative, în vreme ce parterul şi primul etaj al ansamblului au o suprafaţă de aproximativ 5.000 de mp destinată spaţiilor comerciale şi birourilor."Atunci când dezvoltăm un proiect, ne propunem să realizăm mixul perfect între locaţie, arhitectură, design, standarde înalte în ceea ce priveşte construcţia şi servicii integrate pentru viitorii rezidenţi. One Herăstrău Towers îndeplineşte toate aceste criterii şi pe deasupra include o dezvoltare boutique commercial & offices la parter şi primul etaj, o formulă de succes pe piaţa imobiliară actuală, prin care răspundem cerinţelor specifice ale clienţilor. Credem că acest tip de dezvoltări, deja populare, vor câştiga şi mai mult teren în perioada următoare", a declarat Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.Imobilul continuă trilogia începută de dezvoltările One Herăstrău Park şi One Herăstrău Plaza şi a obţinut de la Romania Green Building Council certificarea "Green Homes" care atestă norme superioare de performanţă şi sustenabilitate.