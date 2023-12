Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan se alătură Cartei de decarbonizare a petrolului și gazelor

Cea de-a 28-a sesiune a Conferinței părților la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (COP28) a fost găzduită la Dubai, Emiratele Arabe Unite. O delegație a Companiei Petroliere de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR) a participat la conferința dedicată anunțării „Cartei de decarbonizare a petrolului și gazelor” (OGDC), transmite Azernews.

SOCAR, care ia în considerare problemele legate de schimbările climatice globale și acordă prioritate protecției mediului, și-a demonstrat încă o dată sensibilitatea față de problemele de mediu în activitățile sale de petrol și gaze, anunțând aderarea la carta OGDC.

Trebuie remarcat faptul că carta OGDC include obiective precum realizarea operațiunilor nete zero până în 2050, apropierea obiectivului de zero emisii de metan în segmentul Upstream până în 2030 și reducerea arderii în procesul de producție convențional la zero până în 2030.