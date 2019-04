Compania saudută Aramco a fost cel mai mare producător de petrol în 2018, potrivit Fitch

Aramco din Arabia Saudită a fost anul trecut cea mai mare companie petrolieră din lume, depăşind Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Royal Dutch Shell, Total şi BP, a anunţat luni agenţia de evaluare financiară Fitch, transmite Reuters preluată de Agerpres.

"Saudi Aramco este cel mai mare producător global de petrol din lume în funcţie de volum. În 2018, media producţiei de lichid şi hidrocarburi a Aramco s-au situa la 11,6 şi, respectiv, 13,6 milioane milioane barili echivalent petrol (boe) pe zi, mult peste nivelul înregistrat de alţi producători globali, cum ar fi ADNOC, Shell, Total şi BP", se arată în comunicatul Fitch.Compania de stat Aramco "este mai puţin integrată pe segmentul downstream (rafinare şi marketing) şi gaze naturale decât alte companii energetice, cum ar fi Shell şi Total, ceea ce o face mai expusă la preţurile ţiţeiului deşi acest risc este atenuat de costurile scăzute de producţie, de strategia sa de expansiune pe segmentul downstream şi de achiziţionarea SABIC", apreciază agenţia de evaluare financiară.Săptămâna trecută, Aramco a anunţat că va plăti 69,1 miliarde de dolari pentru a achiziţiona o participaţie de 70% în gigantul petrochimic Saudi Basic Industries Corp (Sabic) de la fondul suveran de investiţii din Arabia Saudită (PIF), una din cele mai mari tranzacţii din industria chimică globală.Pentru prima dată, agenţiile de evaluare financiară Fitch şi Moody's au atribuit Aramco ratinguri de credit ("A plus" şi, respectiv, "A1"), înaintea primei vânzări de obligaţiuni pe plan global a companiei din Arabia Saudită şi în urma câştigurilor din 2018, care le-au depăşit pe cele ale altor producători importanţi de ţiţei.Şefii Aramco se vor întâlni săptămâna aceasta cu investitorii internaţionali pentru debutul pe pieţele internaţionale de capital, deschizându-şi pentru prima dată registrele. Aramco intenţionează să emită bonduri denominate în dolari, în valoare de cel puţin zece miliarde de dolari, pentru a finanţa achiziţia Sabic.Aramco a generat anul trecut un profit înainte de taxe, dobânzi, depreciere şi amortizare (EBITDA) de 224 miliarde de dolari, depăşind ExxonMobil, cea mai mare companie petrolieră listată din lume. "Profilul de creditare al Aramco este la "AA plus", fiind plafonat de cel al Arabiei Saudite, datorită legăturii puternice dintre stat şi ratingul suveran", se arată în comunicatul Fitch.La rândul său, Moody's menţionează: "Aramco are un nivel de lichidităţi extrem de solid. La finalul lui 2018, compania avea 48,8 miliarde de dolari, faţă de o datorie de 27 miliarde de dolari".Aramco a anunţat recent că intenţionează să-şi majoreze investiţiile în rafinare şi petrochimie pentru a-şi asigura noi pieţe, pe fondul încetinirii cererii de ţiţei.Aramco este cea mai mare companie petrolieră din lume, cu rezerve de ţiţei de aproximativ 265 miliarde de barili, sau 15% din depozitele mondiale de petrol. Un pachet de 5% din acţiunile Aramco ar urma să fie listat pe bursă, operaţiune care ar putea genera suma de 100 de miliarde de dolari în ceea ce ar urma să fie cel mai mare IPO din lume. Suma de 100 de miliarde de dolari este bazată pe o evaluare a companiei Aramco la 2.000 de miliarde de dolari, dar unii analişti cred că preţul final va fi mult mai scăzut.