Compania Superbet își va muta birourile în clădirea One Cotroceni Park

One United Properties anunță semnarea contractului de închiriere cu Superbet pentru un spațiu de birouri cu o suprafață totală de 8.206 metri pătrați, în clădirea One Cotroceni Park. Superbet își va muta astfel birourile în cadrul proiectului mixt One Cotroceni Park, cel mai mare proiect de regenerare urbană din București dezvoltat de One United Properties în zona Cotroceni, vizavi de Academia Militară. Noile spații de birouri sunt proiectate pentru a oferi un grad sporit de siguranță și confort pentru angajați, pe o suprafață desfășurată generoasă și acces la numeroase facilități, precum și conectare directă la stația de metrou Academia Militară, o premieră pentru un proiect office din Capitală.

Prima fază de birouri din cadrul proiectului One Cotroceni Park a depăşit în acest moment un grad de închiriere de 72% și va fi livrată la finalul acestui an. Totodată, dezvoltatorul a început lucrările și la cea de-a doua fază a componentei office a proiectului.

„Superbet se numără printre companiile care au ales să pună accent pe îmbunătățirea mediului de lucru post pandemie odată cu relocarea birourilor în clădirea pe care o dezvoltăm la One Cotroceni Park. În plus, 72% din faza 1 a proiectului este deja închiriată, ceea ce ne arată că multe companii au realizat că biroul este o piesă esențială în întreg angrenajul organizației și sunt dispuse să investească în spații moderne, cu certificare, cu tehnologie de ultimă oră, acces la facilități precum galerie comercială, zonă rezidențială, stație de metrou”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties, subliniind totodată importanța principiului „work near home” (munca în apropiere de casă), ce câștigă teren. One Cotroceni Park va include şi o componentă rezidenţială cu aproximativ 754 de apartamente, ce va fi dezvoltată în mai multe faze.

„Principala rațiune a deciziei de a ne muta într-un nou sediu ține de dorința de a aduce sub același acoperiș întreaga echipă a Grupului Superbet din București, care în prezent își desfășoară activitatea în trei locații diferite. Apoi, atuurile noului spațiu sunt evidente – este o clădire nouă, care asigură calitatea aerului, distanțare generoasă, un număr mai mare de locuri de parcare, acces la numeroase facilități, proximitate și flexibilitate în materie de transport etc. Nu în ultimul rând, noua locație susține campania puternică de recrutare a Superbet a talentelor din zona IT-high tech, dat fiind că vom fi aproape de comunități academice relevante pentru noi - Facultatea de Electronică, Politehnică, dar și de alte companii locale și internaționale de tehnologie”, a declarat la rândul său Cristian Gheorghiță, Group Employee Communications Director. Dincolo de motivele pragmatice, decizia este strâns legată și de filosofia și cultura Grupului Superbet, centrate pe o mai mare colaborare și pe creativitate. „Va fi mai mult un spațiu de întâlniri, nu doar pentru echipa din România, ci și între echipele internaționale ale grupului. Nimeni nu va avea un birou al său, va fi un loc al reuniunilor sociale și townhall-urilor”, a mai completat acesta.

Dezvoltatorul One United Properties se află în proces de certificare WELL HEALTH AND SAFETY pentru toate clădirile sale de birouri, aceasta reprezentând cea mai riguroasă certificare concentrată pe angajat și pe beneficiile la locul de muncă – precum calitatea aerului, accesul la activități sportive, confortul mental, lumina, calitatea apei, confortul la lucru, accesul la mâncare sănătoasă etc. Proiectul mixt One Cotroceni Park este conceput într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, oferind atât angajaților, cât și viitorilor rezidenți facilități integrate, de la spații comerciale, de retail sau dedicate sportului și mișcării în aer liber. Proiectul va fi dezvoltat pe o suprafață de 5,8 ha: 20.000 mp alocați spaţiilor de retail, 74.000 mp GLA dedicaţi business park-ului și o componentă rezidenţială cu aproximativ 754 de apartamente.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. Cu o valoare pe piață de peste 1,1 miliarde EUR, portofoliul companiei cuprinde peste 2.000 de unități rezidențiale exclusiviste și spații de birouri clasa A+. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020.

SUPERBET Group este cel mai mare operator de pariuri sportive din România și în primii 30 din lume, potrivit topului anual Power 50 (referință) al celor mai importante 50 de companii la nivel internațional. În mai 2019, compania atrăgea o investiție strategică de 175 de milioane de euro din partea Blackstone Tactical Opportunities (BTO), parte a Grupului Blackstone, fond american de investiții și unul dintre cele mai mari din lume.

A fost fondat în 2008 de Sacha Dragic, în prezent Executive Chairman al Grupului Superbet. Cu o cifră de afaceri de aproape 300 de milioane de euro în 2020 și peste 4.000 de angajați, grupul are operațiuni directe în România și Polonia și birouri în alte șase țări. La nivelul anului 2019, Superbet opera o rețea de aproape 1.000 de agenții la nivel național (100 în Polonia). Superbet este prima și singura companie din industria pariurilor sportive prezentă pe bursa alternativă AeRo, în urma unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 9,6 milioane (2017). Începând din 2019, strategia asumată a grupului se bazează pe următorii piloni: consolidarea poziției de lider în România, continuarea extinderii internaționale, susținerea sportului românesc și implicarea în cât mai multe proiecte de joc responsabil.