Compania TPAO din Turcia caută parteneri pentru un proiect de gaze naturale în Marea Neagră

Compania naţională de petrol şi gaze din Turcia analizează posibilitatea de a încheia parteneriate şi intenţionează să strângă finanţare în acest an, pentru a putea efectua lucrări la cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagră, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.

În luna august a anului trecut, Turcia a anunţat că a descoperit un zăcământ în Marea Neagră care ar conţine 405 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Locul unde au fost descoperite gazele naturale este amplasat la aproximativ 150 de kilometri de coasta Turciei, la intersecţia dintre frontierele maritime ale Bulgariei şi României cu apele teritoriale ale Turciei şi aproape de blocul Neptun din România, cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagră din ultimele decenii.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, grupul Turkish Petroleum Corp., sau TPAO, a avut contacte preliminare cu mai multe companii petroliere internaţionale, inclusiv unele dintre marile nume din industrie, pentru a extrage gaze de la zăcământul offshore din Marea Neagră. Există însă posibilitatea ca negocierile să nu se încheie cu un parteneriat, iar compania turcă să meargă mai departe de una singură, au precizat sursele.

Investiţiile de capital necesare pentru extracţia gazelor şi livrarea lor la ţărm sunt estimate la aproximativ 3,2 miliarde de dolari, a dezvăluit una dintre surse. În bugetul pe 2021, Guvernul de la Ankara a alocat firmei TPAO suma de 13,4 miliarde lire (1,9 miliarde dolari). Deocamdată nu este clar cât din această sumă va fi alocată pentru proiectul de gaze din Marea Neagră.



Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a impus un obiectiv ambiţios referitor la debutul producţiei de gaze din Marea Neagră în 2023, când în Turcia ar urma să aibă loc alegeri generale.



Însă un factor care ar putea complica situaţia pentru TPAO este ameninţarea unor sancţiuni internaţionale impuse Turciei pentru studiile seismice pe care această ţară le efectuează în apele disputate din estul Mediteranei.



De teama unor acţiuni punitive din partea Uniunii Europene şi a altor state, în ultima perioadă Turcia a readus sub jurisdicţia sa companiile energetice care aveau sediul în străinătate. De asemenea, a utilizat nave aflate în proprietatea statului pentru activităţi de explorare şi producţie offshore.



Proiectul privind extracţia de gaze din Marea Neagră continuă în contextul în care o serie de contracte de aprovizionare cu gaze pe termen lung, responsabile pentru aproximativ o treime din importurile de gaze ale Turciei, urmează să expire în acest an. Cele mai multe dintre celorlalte contracte vor expira în 2025. Aceasta înseamnă că decidenţii nu vor trebui să reînnoiască toate contractele, ceea ce le va emite să obţină termeni mai buni pentru contractele care vor fi prelungite.



TPAO, companie controlată de fondul suveran de investiţii din Turcia, are parteneriate pentru proiecte de petrol şi gaze cu o serie de companii precum BP Plc şi State Oil Co. of Azerbaidjan în Marea Caspică, Rusia, Irak şi Afganistan.



Înainte de descoperirea de gaze de anul trecut, făcută de propria navă a TPAO, Turcia a făcut şase foraje exploratorii în Marea Neagră pe parcusul ultimilor 16 ani cu ajutorul unor companii internaţionale precum Royal Dutch Shell Plc şi Exxon Mobil Corp.