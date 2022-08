Cea mai mare companie de gestionare a parolelor din lume a fost atacată de hackeri

Directorul general al companiei LastPass, care se ocupă cu gestionarea parolelor, a declarat că aceasta a fost atacată de hackeri, însă nu consideră că există dovezi cu privire la faptul că incidentul a expus datele sau parolele clienților.

"Am constatat că o entitate neautorizată a obținut acces la porțiuni din mediul de dezvoltare LastPass printr-un singur cont de dezvoltator compromis și a luat porțiuni de cod sursă și unele informații tehnice de proprietate LastPass", a scris directorul general Karim Toubba într-o scrisoare adresată clienților.

Aplicația este folosită de peste 33 de milioane de oameni din întreaga lume, informează bloomberg.com.

Software-ul permite utilizatorilor să își stocheze parolele pentru diverse conturi și site-uri web într-un "seif" care poate fi deblocat cu o parolă principală unică, oferind, de asemenea, clienților parole generate automat, concepute pentru a fi greu de ghicit.

Toubba a declarat că firma a luat cunoștință de acest atac informatic după ce a observat o activitate neobișnuită în urmă cu două săptămâni.

LastPass a precizat că software-ul său este conceput astfel încât compania să nu poată avea acces la parolele principale ale clienților.

We recently detected unusual activity within portions of the LastPass development environment and have initiated an investigation and deployed containment measures. We have no evidence that this involved any access to customer data. More info: https://t.co/cV8atRsv6d pic.twitter.com/HtPLvK0uEC