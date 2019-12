Companie suadită bate recordul mondial: surprize mari la bursă în 2019

Anul 2019 a fost unul extraordinar pentru ofertele publice iniţiale. Producătorul saudit de petrol Artamco a scris istorie, atingând o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari, cea mai mare obţinută vreodată de o companie. În total, circa 250 de companii noi şi vechi, interne sau multinaionale, s-au înscris pentru listarea la bursă în acest an, un fenomen comparat de unii analişti cu bula dotcom de la sfârşitul anilor 1990. Iată care sunt companiile cu cele mai mari oferte publice iniţiale ale anului 2019, potrivit datelor FactSet, scrie News.ro:

Grupul saudit Aramco

Aramco a stabilit un preţ la nivelul superior al intervalului ţintit, care i-a conferit o evaluare de 1.700 de miliarde de dolari, iar în prima zi de tranzacţionare a devenit cea mai mare companie cotată la bursă din lume. Compania a atras prin listare 25,6 miliarde de dolari. Capitalizarea Aramco a atins 2.000 de miliarde de dolari în a doua zi de tranzacţionare la bursa saudită Tadawul. Diferenţa este enormă faţă de următoarele două companii cu evaluări uriaşe, Apple (1.260 miliarde dolari) şi Microsoft (1.200 miliarde dolari). La închiderea tranzacţiilor de vineri, Aramco avea o evaluare de 1.870 de miliarde de dolari. Acţiunile Aramco au crescut cu sub 1% de la listare.

Alibaba

Gigantul comerţului electronic Alibaba a realizat a doua mare listare din acest an, la bursa din Hong Kong. Alibaba a atras o cerere peste aşteptări pentru acţiunile sale, atrăgând 13,8 miliarde de dolari. La momentul debutului la bursa din Hong Kong, oferta publică a Alibaba a fost cea mai mare din lume. Acţiunile Alibaba au crescut cu aproape 10% în a doua zi de tranzacţionare. Vineri, acţiunile Alibaba au fost cotate la aproape 213 dolari HK pe acţiune, reprezentând o capitalizare de 4.500 miliarde de dolari HK (577,9 miliarde dolari). Acţiunile au crescut cu aproape 13.5% de la listare.

Uber

Una dintre cele mai controversare oferte publice inişiale din acest an a fost cea a gigantului de ride-hailing Uber Technologies. Cea mai mare listare pe piaţa americană din acest an, Uber şi-a stabilit preţul ofertei la 75,5 miliarde-82,4 miliarde dolari,spre nivelul inferior al intervalului ţintit şi cu mult sub preţul ţintă de 120 de miliarde de dolari pe care îl dorea iniţial. Prima zi de tranzacţionare a acţiunilor Uber la bursa din New York a arătat lipsa de interes a investitorilor, acţiunile scăzând cu aproape 8%. Lyft, care s-a listat în luna martie, înaintea Uber, a avut la rândul ei probleme cu atragerea interesului investitorilor. Acţiunile Uber au încheiat prima zi la bursă cu o evaluare de 69,7 miliarde de dolari. Ulterior, acţiunile au scăzut cu aproape 33%, iar vineri au închis la puţin peste 30 de dolari pe unitate, respectiv o capitalizare de 51,5 miliarde de dolari.

Următoarele companii care s-au plasat între primele 10 în funcţia de mărimea ofertelor publice din acest an sunt: Budweiser, Postal Savings Bank of China, Shenzhen Transsion, Avantor, Lyft, XP, şi TeamViewer.