Competiţia 'Destinaţia Anului': 'Ţinutul mănăstirilor' din Bucovina a câştigat Marele Premiu

În cadrul unei gale organizate joi seara la Palatul Culturii din Iaşi, s-au acordat premii la nouă categorii din cadrul competiţiei "Destinaţia Anului", Marele Premiu fiind câştigat de "Ţinutul mănăstirilor din Bucovina", informează Rador.

"M-am uitat la nominalizaţi, dar şi la ceilalţi înscrişi în competiţie. Sincer, speram, dar nu credeam. Este o apreciere în primul rând pentru cei care s-au implicat de-a lungul timpului. Este o destinaţie unde noi a trebuit să facem ce trebuie pentru a o pune în valoare, pentru că am moştenit de sute de ani ceea ce astăzi turiştii din România, şi nu numai, vor să vadă: o istorie şi o poveste", a afirmat, în momentul primirii premiului, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Nicolae Barbă.

În cadrul festivităţii, Braşovul s-a clasat pe primul loc la categoria "Oraşe care inspiră", locul secund fiind ocupat de municipiul Iaşi, iar pe locul III s-a clasat Oradea.

"Felicităm Iaşiul care a fost câştigătorul ediţiei de anul trecut, la limită, am spune noi. Suntem mândri să fim aici. Felicitări 'Destinaţii vizionare' pentru felul în care faceţi acest concurs, de la an la an mai mare, mai relevant. Aţi reuşit să mobilizaţi 300.000 de voturi. Asta înseamnă cât un oraş mare. Asta arată cât de important este acest premiu şi cât de important devine turismul din România. Mă bucur în numele braşovenilor, vă aşteptăm pe toţi la Braşov, suntem mândri de oraşul nostru. Mă bucur că atât de mulţi români ne acordă acest vot de încredere care ne onorează", a afirmat Alin Coliban, primarul municipiului Braşov.

La categoria "Experienţe Gastronomice", premiul I a fost luat de Valea Verde Retreat, locul II a fost ocupat de Casa Terra din Călăraşi, locul III - de Punct gastronomic local Bilbor.

Categoria "Boutique" a fost câştigată de Pleiada Boutique Hotel, din Iaşi, urmată de Conacul Archia din Deva, iar pe locul III s-a clasat Atra Doftana şi Casa de sub munte.

La categoria "Resorturi", primul loc a fost ocupat de Green Village Resort, din Sfântu Gheorghe - deltă, pe locul II s-a clasat Hotel Teleferic din Poiana Braşov, iar locul III a fost ocupat de Dana Resort din staţiunea Venus.

Câştigătorii categoriei "Parcuri de distracţie şi aventură" au fost: locul I Dino Park din Râşnov, pe locul II s-a situat Zaga-Zaga din Vrancea, iar pe locul III Baza Sportivă Brizo.

"Distincţia acordată reprezintă o garanţie pentru munca întregii echipe Dino Park Râşnov în crearea, menţinerea şi dezvoltarea unui parc destinat familiilor, a unui muzeu în aer liber care este unic în România şi Sud-Estul Europei. Impactul Dino Park asupra regiunii Râşnovului, inclusiv Braşov-Bran, a fost fabulos", a afirmat Gabriel Rozolea, reprezentantul Dino Park.

Categoria "Atracţii Cultural-Educative" a fost câştigată de Palatul Culturii din Iaşi, pe locul II s-au aflat Castelul Corvinilor şi Castelul Bran, iar pe locul III - Cetatea de Scaun a Sucevei şi Cetatea Oradea.

"Văzând succesul pe care îl are Palatul Culturii printre vizitatorii Iaşiului, nu puteam să nu mă întreb dacă o să primim vreun premiu, ceva, la această competiţie. Premiul I este un premiu care mă bucură foarte mult. Este un premiu pe care îl merităm. Cu toţii ştim că Palatul Culturii este clădirea emblematică a Iaşiului, clădire cu care noi, toţi ieşenii, ne mândrim. E o clădire în care se întâmplă multe evenimente de înaltă ţinută. Noi, cei care lucrăm aici, încercăm de fiecare dată să realizăm evenimente la nivel foarte înalt", a declarat pentru AGERPRES managerul interimar al Complexului Naţional Muzeal Moldova Iaşi, Valentina Druţu.

La categoria "Staţiuni turistice", primul loc a fost ocupat de staţiunea Mamaia, pe locul II s-a clasat Călimăneşti, pe locul III - Ocnele Mari. Menţiunea Specială a fost acordată celor de la Valea Buzăului.

Categoria "Comori naturale" a fost câştigată de Ţara Haţegului, pe locul II s-a aflat Ţara Dornelor, iar locul III a fost ocupat de Ţinutul Zimbrului, judeţul Neamţ.

În categoria "Tărâmuri cu istorie şi tradiţie", primul loc a fost ocupat de Ţinutul mănăstirilor din Bucovina, pe locul II s-a aflat Ţara Făgăraşului, iar pe locul III - Tărâmul Sfinţilor Botoşani.

Competiţia ''Destinaţia Anului'' se află la a treia ediţie, se desfăşoară la nivel naţional şi urmăreşte promovarea destinaţiilor turistice româneşti.

"Anul acesta ne-am propus să fim un juriu pe măsura a ceea ce merită România. Anul trecut am fost doar trei, iar anul acesta am fost 106. Ce văd eu? Văd oameni care iubiţi România, iubiţi frumosul, vă lăudaţi cu asta şi alegeţi conştient să vedeţi jumătatea plină a paharului. Anul acesta a fost făcută o cercetare la care au răspuns 3.000 de persoane. Rezultatele din această seară au avut trei voturi: publicul, juriul şi această cercetare care arată că 62% dintre români şi-au petrecut vacanţa în România şi recomandă România cu nota 10, iar 64% au mers în străinătate. Cred că este un mare progres că românii recomandă România la egalitate cu destinaţiile din străinătate. Cred că am început să vedem şi să apreciem ce avem acasă", a spus Felix Tătaru, preşedintele juriului.

Iniţiatorul proiectului, Mihai Bârsan, a declarat, în încheierea evenimentului, că indiferent de locul pe care se clasează o destinaţie, asocierea cu această competiţie poate să îi aducă plusvaloare, dar şi o creştere a numărului de turişti şi, implicit, o creştere economică.

''Ideile sunt multe. Este mult mai greu să duci la îndeplinire o idee. De multe ori e nevoie de un sat întreg să creşti un copil. Iar aici suntem un sat întreg. Este o competiţie care să fie a României. Această competiţie ne ajută nu doar să promovăm, ci să şi creştem nivelul de calitate din turism. Contează foarte mult publicul. Indiferent dacă o destinaţie a fost pe locul III, a fost menţiunea juriului, a câştigat Marele Premiu 'Destinaţia Anului', asocierea va aduce o creştere cel puţin în intenţia de vizitare", a susţinut Mihai Bârsan.