Compozitorul polonez Krzysztof Penderecki, unul dintre cei mai celebri compozitori ai perioadei contemporane, a murit la 86 de ani

Compozitorul polonez Krzysztof Penderecki, unul dintre cei mai celebri compozitori ai perioadei contemporane, a murit duminică, la vârsta de 86 de ani, după o îndelungată suferinţă, transmite agenţia PAP, preluată de Reuters.

"După o lungă şi grea boală, Krzysztof Penderecki - unul dintre cei mai mari muzicieni polonezi şi o autoritate în domeniul muzicii clasice, a murit", conform unui anunţ pe Twitter făcut de Ministerul Culturii din Polonia, conform Agerpres.ro.

Penderecki este cunoscut şi pentru muzica sa de film, el colaborând cu regizori precum William Friedkin ("The Exorcist"), Stanley Kubrick ("The Shining") sau David Lynch ("Wild at Heart").

Compozitorul polonez a câştigat patru premii Grammy cu muzica sa, cel mai recent dintre ele la categoria muzică corală în 2016.