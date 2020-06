Concert caritabil internațional. Se strâng bani pentru vaccinuri și tratamente pentru coronavirus

O reuniune mondială la nivel înalt și un concert caritabil vor avea loc sâmbătă, anunță Comisia Europeană. Scopul este colectarea de fonduri suplimentare pentru dezvoltarea și distribuirea universală de vaccinuri, teste și tratamente pentru coronavirus.

„Trebuie să investim în producerea de vaccinuri cu o viteză și la o scară fără precedent. Și trebuie ca acest vaccin să aibă un preț abordabil. O sarcină de o astfel de amploare nu poate fi realizată decât dacă întreaga lume își unește eforturile. Acesta este motivul pentru care colaborăm cu Global Citizen și cu artiști din toată lumea”, a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Mediafax.ro.

Concertul caritabil va fi prezentat de actorul Dwayne Johnson și va fi susținut, printre alții, de Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, For Love Choir, J Balvin, Jennifer Hudson, J'Nai Bridges împreună cu Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), Justin Bieber și Quavo, Lin-Manuel Miranda.

De asemenea, vor participa și o parte din distribuția a spectacolului original produs pe Broadway Hamilton, cu Jimmy Fallon & The Roots, Miley Cyrus, Shakira, Usher și Yemi Alade.

Înainte de concert, în cadrul reuniunii la nivel mondial „Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor” vor interveni secretarul general al ONU, António Guterres, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, prim-ministrul Norvegiei, Erna Solberg, și prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson.

Vor participa la discuții lideri, artiști și susținători ai proiectului din întreaga lume, printre care Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo și Ken Jeong.

La reuniunea la nivel înalt vor participa, de asemenea, experți și lideri de opinie precum Brittany Packnett Cunningham, Melinda Gates, dr. Vin Gupta, Derrick Johnson - președintele NAACP, Phumzile Mlambo-Ngcuka - directoarea executivă a UN Women, Eddie Ndopu, Kate Upton și Justin Verlander.

Concertul va fi transmis în direct de posturi din întreaga lume, pe site-ul web dedicat dar și pe platforme precum Apple Music & the Apple TV app, Beats 1, Brut, Deezer, Insight TV, NBC News Now, The Roku Channel, TIDAL, Twitch, Twitter, Vodafone și Vodafone TV, Vogue Paris, Yahoo! și YouTube.

Donațiile anunțate vor sprijini mai multe organizații, printre care Gavi - alianța pentru vaccinuri, Fondul global de luptă împotriva HIV/ SIDA, tuberculozei și malariei, UNITAID, Fondul OMS de răspuns solidar la pandemia de COVID-19.

Campania „Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor” a fost lansată în 28 mai de Comisia Europeană și de Global Citizen,o organizație internațională de promovare și de apărare a drepturilor civile.