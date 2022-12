Concert Tradiţional de Anul Nou cu Orchestra Simfonică Bucureşti şi John Axelrod, la Sala Palatului

Orchestra Simfonică Bucureşti şi John Axelrod revin, vineri, pe scena Sălii Palatului pentru ediţia aniversară - a zecea - a Concertului Tradiţional de Anul Nou.

Potrivit site-ului salapalatului.ro, sub semnul "Show must go on", concertul va fi dirijat de americanul John Axelrod, dirijorul principal al Orchestrei Simfonice Bucureşti. Invitatul acestei ediţii este cântăreţul Florin Ristei.

În premieră în România, John Axelrod prezintă conceptul Classical Rock. În cadrul concertului vor fi interpretate lucrări atât de factură clasică, cât şi de muzică pop şi rock, potrivit Agerpres.

Cântăreţul Florin Ristei va cânta versiuni de piese celebre, reorchestrate special pentru acest concert.

Din 1996, Axelrod a dirijat peste 175 de orchestre, 35 de opere şi 60 de premiere mondiale. Repertoriul său extraordinar de divers, programele inovatoare, interpretările sale pătrunzătoare şi stilul carismatic de interpretare au fost lăudate şi recunoscute atât de public, cât şi de critici.

John Axelrod a dirijat Orchestra Simfonică Bucureşti în ediţia 2021 a Festivalului "George Enescu", a susţinut, ca profesor, în 2022, Masterclass-ul Internaţional de Dirijat şi a fost preşedintele juriului în cadrul Concursului Internaţional de Dirijat organizat de BMI şi Orchestra Simfonică Bucureşti, ediţia a IV-a.