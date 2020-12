Concertele din centrul Buzăului, din perioada sărbătorilor de iarnă, vor fi transmise online

Primăria municipiului Buzău, care organiza, an de an, concerte în centrul oraşului în perioada sărbătorilor de iarnă, a găsit o metodă de a se adapta condiţiilor impuse de pandemia de coronavirus şi va organiza şi în acest an concerte care vor fi transmise gratuit prin internet. Astfel, Primăria, prin intermediul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman, aflat în subordinea Consiliului Local, şi în parteneriat cu Arata Arta va organiza în fiecare sâmbătă, timp de 2 ore „Live Nights”, potrivit news.ro .

Întregul eveniment va fi organizat la Vila Albatros, vilă care a aparţinut omului politic Alexandru Marghiloman, unde, începând cu 19 decembrie, în fiecare sâmbătă, timp de două ore, vor fi invitaţi cei mai cunoscuţi artişti ai Buzăului precum Dora Gaitanovici, Bianca Mihai, Maria Grosaru, Teo Gavrilă şi alţii, coordonaţi de regizorul Mircea Anghel.

”Live Nights este un proiect născut din dorinţa de a demonstra că Arta nu ucide, că ea trebuie să fie prezentă în casele şi în sufletele noastre. Conceptul pleacă de la ideea de „acasă”, locul în care ne petrecem tot mai mult din timpul nostru. Iar „acasă” pentru noi a devenit Vila Albatros a lui Alexandru Marghiloman. Arta se mută în casă, sufrageria devine studio de muzică, dormitorul sală de repetiţii pentru teatru şi dans iar biroul locul în care îţi chemi prietenii şi dezbateţi probleme de zi cu zi ale vieţii noastre artistice. Mircea Anghel vine cu un concept nou, nemaiîntâlnit, în care în fiecare sâmbătă, începând cu 19 decembrie 2020, orele 20:00, muzica, teatrul, dansul, vor fi prezente live în casele tuturor celor care simt nevoia de spectacol în vieţile lor”, a declarat Oana Matache, viceprimar al municipiului Buzău.

Municipiul Buzău se află în scenariul roşu cu o rată de incidenţă de 3,84 de cazuri la mia de locuitori fapt pentru care organizatorii îşi iau angajamentul ca fiecare membru al echipei artistice să fie testat cu 24 de ore înainte de fiecare eveniment.