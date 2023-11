Concertul trupei Queen din 1981 de la Montreal va putea fi văzut în cinematografele cu tehnologie Imax

Trupa Queen, filmată în concert în 1981 la Montreal, va putea fi urmărită pe marile ecrane din cinematografele dotate cu tehnologie Imax, între 18 şi 21 ianuarie, anunţă AFP.

Este "pentru prima dată" când un concert al trupei lui Freddie Mercury va fi difuzat în cinematografe, potrivit unui comunicat comun al Imax, o companie care promite o experienţă imersivă, şi Pathé Live, un radiodifuzor care oferă evenimente culturale în toate cinematografele, potrivit news.ro.

Cunoscut sub numele de "Queen Rock Montreal", acest spectacol live a fost lansat anterior pe VHS şi DVD. Concertul se deschide cu o versiune energică a piesei "We will rock you". Printre alte melodii celebre se numără "Somebody to love", "Under pressure", "Bohemian Rhapsody" şi "We are the champions".

"Nu cred că ne-am dat seama în momentul respectiv că acest film a imortalizat unul dintre cele mai înalte vârfuri ale tuturor spectacolelor live ale trupei Queen din perioada noastră de glorie pe scenă", a comentat chitaristul Brian May în comunicat.

"Regizorul s-a concentrat asupra lui Freddie", oferind "cea mai preţioasă şi intimă înregistrare" a "întregii puteri" de interpretare a cântăreţului, care a murit de SIDA în 1991.

"Queen Rock Montreal" urmează să fie difuzat în 450 de cinematografe Imax din SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania, Africa de Sud, Australia, Brazilia şi Mexic.