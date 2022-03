Concluzia lui Edi Iordănescu după primul meci la naţională, eșec cu Grecia: E de muncă

Selecţionerul Edward Iordănescu a ajuns la concluzia după meciul de debut pe banca echipei naţionale, pierdut, scor 0-1, cu Grecia, că are mult de muncă pentru a reuşi să ducă prima reprezentativă la un turneu final, anunță news.ro.

"Sunt multe probleme (n.r. - medicale în lot) şi mi-e frică să nu se agraveze, din ce informaţii am. Patru sunt în camere izolaţi, au fost opt, am recuperat, teoretic recuperat, pentru că nu au fost sută la sută... De exemplu, Raţiu nu a făcut antrenamentul de azi dimineaţă cu echipa şi mai sunt încă 3-4 care acuză situaţii cu probleme medicale. Ne-am şi testat, aşteptăm să primim şi testele, noi voiam asta şi nu speram să se întâmple asta la primul joc, dar asta este situaţia. A fost un test foarte util din punctul meu de vedere, îmi pare rău de problemele pe care le-am avut pentru că ne-a dat peste cap clar procesul de pregătire, în sensul în care gândisem ceva, ne-am adaptat, după care ne-am readaptat la situaţie. Nu a fost uşor, dar îmi doream un test cu o echipă de nivelul Greciei şi când spun asta înseamnă că apreciez nivelul Greciei. Am văzut toate meciurile din preliminarii şi pot să spun că o echipă care face egal în Spania, care pierde 1-0 acasă, cu Spania, dintr-un penalti, care bate Suedia e clar că e o echipă care are un nivel bun şi astăzi au demonstrat asta. Noi ne-am dorit un rezultat bun, să începem bine, să prindem curaj, au fost lucruri care nu au funcţionat, dar pentru mine a fost test util ca să tragem anumite concluzii şi sunt suficiente concluzii pe care le tragem astăzi şi prima şi cea mai puternică e că avem cu adevărat de muncă. În prima repriză nu am intrat cu tonusul potrivit, am avut şi un pic de trac, cel puţin o parte dintre băieţi, nu am avut circulaţia mingii, nu am avut mişcare, mobilitate suficientă, am cerut mult la picior, am fost destul de statici, nu am accesat suficient profunzimea. Atunci când am accesat am creat ocazii. E clar că în prima repriză echipa nu a livrat suficient. Repriza a doua, au fost anumite discuţii la pauză, am încercat să le dau încredere, am încercat să-i stimulez, am încercat să facem nişte corecţii, în mod special din punct de vedere tactic şi cu siguranţă că repriza a doua a fost ceva mai apropiată de ceea ce ne dorim, pentru că am avut alt ritm, am avut altă circulaţie, altă profunzime, altă mobilitate în teren şi am generat ocazii, am generat şi momente statice şi consider că cu puţină şansă puteam să marcăm şi să obţinem un rezultat pozitiv astăzi. Nu vreau să fac aprecieri nominale, cei care au intrat de pe bancă au făcut-o foarte bine, am încredere în grupul ăsta pentru că eu sunt cel care i-a adus aici, suntem foarte atenţi la jucătorii tineri şi foarte tineri care vin din spate, şi azi am avut doi debutanţi, sunt în continuare şi alţii pe care îi observăm, important este că cu acest joc, cu cel din Israel, să dea Dumnezeu să nu mai avem probleme majore, să tragem o primă linie şi să avem o primă analiză. Eu sunt încrezător, sunt pozitiv, grupul a răspuns bine la procesul foarte scurt de pregătire pe care l-am avut. Eu văd perspective pentru echipa naţională şi am încredere în jucătorii echipei naţionale şi în potenţialul lor. (n.r. - dacă România se califică la un turneu final) Dacă sunt lucruri negative, sunt. Mă bucur că au fost acum, încercăm să le corectăm, avem timp, sper ca atunci când începem jocurile cu adevărat importante, oficiale, să putem să avem o altă exprimare şi o altă eficienţă", a declarat Iordănescu, la microfonul ProX.

Argentinianul Gustavo Poyet, antrenorul de asemenea debutant al Greciei, a declarat că obiectivul echipei lui este să câştige grupa din Divizia C a Ligii Naţiunilor, din care mai fac parte Irlanda de Nord, Kosovo, Cipru sau Estonia.

"Jucăm fiecare meci la victorie, am jucat foarte bine în prima repriză, în repriza a doua România a pus presiune, am încercat să ajut echipa cu schimbări, dar jucătorii care au intrat nu au au evoluat atât de bine şi e posibil să fi fost afectaţi de atmosfera extarordinară. Pentru mine a fost un meci imporant, am cules multe informaţii. Obiectivul nostru este să câştigăm grupa de Nations League, trebuie să facem totul să câştigăm grupa, cred că este corect să spune că trebuie să încercăm. Cel mai important prieten din România este Dan Petrescu, chiar am primit un mesaj de la el, ne cunoaştem din 1997, de la primul meu sezon al echipei Chelsea, suntem priteni pe viaţă", a spus el.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 1-0 (1-0), de selecţionata Greciei, într-un meci amical, primul pentru tricolori cu Edward Iordănescu selecţioner.

Golul a fost marcat de Bouchalakis, în minutul 39, cu o lovitură cu capul din 7 metri.

România va mai juca un meci amical, marţi, 29 martie, ora 20.45, cu naţionala Israelului, în deplasare.