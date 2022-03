Concluziile summit-ului extraordinar NATO: 'Vom ajuta Ucraina să se apere de amenințări biologice, chimice și nucleare' (video)

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunţat joi, la finalul summitului extraordinar consacrat conflictului din Ucraina, concluziile reuniunii:

- `Ucrainenii rezistă cu mult curaj și determinare. Suntem alături de ei`.

- `Liderii NATO au fost de acord ca trebuie si vom pune la dispozitie sprijin suplimentar Ucrainei, vom impune costuri suplimentare fara precedent asupra Rusiei`.

- `Am aprobat 4 noi grupuri de lupta in Bulgaria, România, Ungaria şi Slovacia, fata de cele patru deja existente, care se vor desfasura de la Marea Baltica pana la Marea Neagra`.

- `In Europa exista peste 100.000 de trupe americane care sustin eforturile NATO`.

- `Am trimis Ucrainei aparate anti-aeriene, drone si sisteme antitanc care s-au dovedit eficiente. Am fost de acord azi sa facem mai mult, inclusiv in asistenta pentru securitate cibernetica si sa trimitem Ucrainei echipamente astfel incat sa poata sa se apare de amenintari chimice, biologice si nucleare`.

- `Trebuie sa crestem sustinerea si pentru alti parteneri aflati la risc din cauza amenintarii Rusiei, inclusiv Georgia si Bosnia-Hertegovina, trebuie sa ii ajutam sa isi apere suveranitatea`.

- `Cerem Chinei sa se abtina de la a sustine efortul de razboi al Rusiei. China nu trebuie sa puna la dispozitia Rusiei ajutor financiar sau militar, ci sa sustina o incheiere pasnica a acestui conflict`.

- `Belarus trebuie sa inceteze sa se comporte ca un complice la invazia lui Putin`.