Concurență pentru Decathlon - Cel mai mare lanț de magazine de articole sportive din Marea Britanie intră pe piața din România

Sports Direct, cel mai mare retailer de încălțăminte, îmbrăcăminte și echipamente pentru sport și fitness din Marea Britanie, a anunțat intrarea sa pe piața din România. Mișcarea vine după mulți ani de așteptare din partea clienților români, conform datelor analizate de Profit.ro .

Controlat de gigantul Frasers Group, deținut de miliardarul Mike Ashley, Sports Direct este un nume de referință în industria retailului sportiv. Brandul operează în prezent peste 715 magazine la nivel global, dintre care aproximativ 500 sunt situate în Marea Britanie și 170 în Uniunea Europeană. Cu mai mult de 20.000 de angajați, Sports Direct oferă un portofoliu impresionant de circa 120.000 produse, împărțite în 1.000 de categorii și 700 de mărci.

Istoricul grupului

Frasers Group, cunoscut anterior sub numele de Sports Direct International, a fost fondat în 1982 și include astăzi și lanțul de magazine universale House of Fraser. Grupul deține peste 1.500 de magazine și are un personal de aproximativ 30.000 de angajați. Mike Ashley controlează 61,7% din acțiunile Frasers Group, compania fiind listată la Bursa de Valori din Londra.

În 2022, Mike Ashley a predat conducerea grupului ginerele său, Michael Murray, instalându-l în funcția de CEO. Anul trecut, Frasers Group a raportat venituri de 5,5 miliarde lire sterline.

Conform Forbes, Mike Ashley are o avere estimată la 5,2 miliarde dolari. În plus față de succesul său în retail, Ashley a fost proprietarul clubului de fotbal Newcastle timp de 10 ani.