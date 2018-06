Condamnări în Suedia, pentru atacuri antisemite

Trei bărbaţi, originari din Siria şi din Teritoriile palestiniene, au fost condamnaţi luni în Suedia la pedepse cu închisoare pentru participare la un atac cu sticle incendiare împotriva unei sinagogi, în decembrie 2017, transmite AFP, conform agerpres.

În seara zilei de 9 decembrie 2017, la câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a recunoscut oraşul Ierusalim drept capitala Israelului, în jur de zece persoane au atacat cu şase sticle incendiare sinagoga din Goteborg, al doilea oraş din Suedia.Vreo 20 de tineri care luau parte la o serbare în sala comunităţii locale evreieşti s-au refugiat în pivniţă înainte de a putea părăsi teferi clădirea.Inculpaţii, care avea în momentul comiterii faptelor vârsta de 18, 21 şi, respectiv, 23 de ani, au fost condamnaţi de un tribunal din Goteborg la pedepse mergând de la un an şi trei luni până la doi ani de detenţie.Doi dintre ei sunt refugiaţi, iar cel de-al treilea este un solicitant de azil căruia i-a fost respinsă cererea şi care va fi expulzat după ispăşirea pedepsei. Toţi trei s-au declarat la proces nevinovaţi.Cu toate acestea, cu câteva ore înaintea atacului, unul dintre ei căutase pe internet localizarea sinagogii.Parchetul a reţinut împotriva lor drept circumstanţă agravantă 'ura rasială', 'motivată de voinţa de a ofensa un grup etnic sau orice alt grup de persoane pentru motive de origine etnică şi/sau confesională'.'Scopul era de a ameninţa, a răni şi a ofensa membrii comunităţii evreieşti, precum şi întregul popor evreu', a adăugat tribunalul.Alte două persoane au fost arestate în acest caz, dar au fost eliberate din lipsă de probe.Potrivit Consiliului central evreiesc din Suedia, în această ţară trăiesc circa 20.000 de evrei. În ultimul deceniu, Consiliul pentru prevenirea delincvenţei a consemnat între 150 şi 280 de acte de antisemitism (ameninţări, injurii, violenţe) pe an. Conform acestei surse, actele islamofobe, variabile şi ele de la an la an, sunt totuşi de două ori mai numeroase, la o populaţie de câteva sute de mii de musulmani.