Condiții de maximă siguranță pentru copiii care învață la școlile, liceele și grădinițele din Sectorul 4 al Capitalei

7.500 de misiuni ale Patrulei Școlare, în anul școlar ce tocmai s-a încheiat, au transformat unitățile de învățământ din sector, într-unele din cele mai sigure din București.

Fără acte de violență în curtea școlilor, fără incidente majore în timpul orelor de curs și zero accidente rutiere în preajma unităților de învățământ din Sectorul 4.

De asta au avut parte cei 38.590 de copii care învață la școlile, liceele și grădinițele din sector, în anul școlar 2018-2019 care tocmai s-a încheiat. Rezultatele nu sunt întâmplătoare, dimpotrivă. “Responsabilă” pentru crearea acestui mediu sigur este Patrula Școlară, care funcționează de un an de zile în Sectorul 4. Singura structură de pază și protecție din România, dedicată exclusiv siguranței elevilor, activează în perimetrul celor 41 unități de învățământ din Sectorul 4 din luna septembrie a anului trecut, ca urmare a unui proiect implementat în premieră, de către Primăria Sectorului 4 și Poliția Locală.

În tot acest timp, peste 30 de Patrule Școlare, însemnând 142 de agenți și 40 de autovehicule înscripționate cu însemnele Poliției Locale cât și cu cele specifice Patrulei Școlare, au avut grijă de elevii din Sectorul 4, începând de la grădiniță și pînă la clasa a XII-a, în fiecare zi, pe toată perioada orelor de curs.

Copiii au fost feriți de posibilele incidente, ce s-ar fi putut petrece în curtea sau în zona adiacentă a unităților de învățământ. Mai mult, cei mici au avut parte de o atenție sporită din partea agenților de pază, care i-au ajutat în traversarea în siguranță a străzilor din apropierea școlilor și a grădinițelor și i-au îndrumat către sălile de clasă.

Practic, de la începerea anului școlar 2018-2019 și până în prezent, Patrula Școlară a efectuat 7.500 de misiuni specifice, cu scopul de a reduce și elimina situațiile deosebite care ar fi putut pune în pericol siguranța elevilor și profesorilor sau care ar fi putut produce prejudicii proprietății publice sau private.

”Siguranța copiilor în școli a fost întotdeauna o prioritate pentru mine. Sunt părinte și eu și îmi doresc ca fiica mea să își poată desfășura activitatea în deplină siguranță. De aceea, în urmă cu un an, am decis să introducem în grădinițe, școli și licee, ca și pază, agenți ai Poliției Locale Sector 4. Sunt oameni pregătiți, oameni care fac periodic teste psihologice, dar mai ales sunt oameni care ne insuflă încredere și cel mai important siguranță. Firmele de pază care puseseră monopol pe instituțiile de învățământ nu făceau altceva decât să angajeze oameni total nepregătiți, de toate vârstele, mulți dintre aceștia pensionari, care nu aveau ca sarcină protecția copiilor, ci doar a bunurilor grădinițelor, școlilor și liceelor. Plus că, aceste firme primeau lunar 500.000 de euro pentru paza copiilor noștri, lucru care nu se întâmpla. Pentru că în fișa postului nu se regăsea acest aspect”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Sectorul 4, fără mașini parcate pe trotuare sau care blochează traficul rutier!

Nici siguranța pe drumurile publice din Sectorul 4 nu a fost neglijată de către edilul Daniel Băluță. Astfel, începând cu luna martie a acestui an, în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, funcționează și Patrula Stradală, o structură nouă care îi vizează pe șoferii care parchează, opresc sau staționează neregulamentar pe trotuare, spații verzi sau care blochează căile de acces ale pietonilor sau ale instituțiilor publice. În prezent, astfel de situații sunt din ce în ce mai rar întâlnite în Sectorul 4, unde echipajele Patrulei Stradale pot fi văzute în permanență pe bulevardele și străzile din sector, atrăgându-le atenția sau chiar sancționându-i pe șoferii care nu respectă regulile de circulație pe drumurile publice.

Numai în ultimele patru luni ale acestui an, agenții Patrulei Stradale au aplicat un număr de 705 avertismente precum și 403 sancțiuni contravenționale, în valoare de 117.635, șoferilor care au încălcat normele rutiere, în baza HCL Sector 4 nr. 24/2019 privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile verzi sau trotuarele destinate circulaţiei pietonilor, pe raza Sectorului 4.

La acestea se adaugă alte 2.492 de avertismente precum și 3.105 sancțiuni contravenționale, în valoare de 978.155 lei, ce au fost aplicate în baza OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.