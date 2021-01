Condiții de călătorie a cetățenilor români în Regatul Unit

Condiții de intrare

Cetățenii români vor putea călători spre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru șederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pe o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare (https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021). Cu toate acestea, cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii români care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată mai mare de șase luni (pentru activități de muncă, pentru studii etc.) au nevoie de viză de intrare.

Pentru orice persoană care are mențiuni înscrise în cazierul judiciar, precum și cele cărora le-a fost refuzată, în trecut, intrarea pe teritoriul Regatului Unit, autoritățile britanice recomandă depunerea unei cereri pentru obținerea vizei și pentru deplasările de scurtă durată (sub 6 luni), potrivit datelor comunicate prin intermediul portalului https: //www.gov.uk/browse/visas-immigration

-

Până la data de 30 septembrie 2021, cetățenii români pot utiliza cartea de identitate pentru a intra în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După această dată, intrarea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă doar în baza pașaportului (simplu electronic sau simplu temporar).

Cetățenii români care intră sub incidența Programului de Înregistrare a Cetățenilor UE (EU Settlement Scheme) vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind documentele naționale de identitate până la 31 decembrie 2025.

Cetățenii români care se deplasează în Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021 în scop turistic NU mai pot lucra în Regatul Unit. Printre activitățile permise ca vizitator se numără: vizitarea rudelor sau a prietenilor; desfășurarea de activități de voluntariat care nu depășesc 30 de zile; participarea la cursuri care nu depășesc 30 de zile (o listă detaliată găsiți la: https: //www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities)

Pentru mai multe detalii, accesați ghidul elaborat de autoritățile britanice pentru vizitatori, care include noile reguli aplicabile de la 1 ianuarie 2021:

Corespondent, Speranta Anghel