Conducerea clubului UTA Arad a semnat cu apărătorul de bandă dreaptă Marian Pleaşcă

Conducerea clubului UTA Arad a ajuns, marţi, la un acord cu apărătorul de bandă dreaptă Marian Pleaşcă, informează gruparea arădeană, potrivit news.ro.

Marian Pleaşcă a crescut şi s-a afirmat la Pandurii Târgu Jiu, cu echipa din oraşul lui Brâncuşi cunoscând bucuria titlului de vicecampion în 2012-2013. A jucat şi în Europa League cu trupa gorjeană, apoi a făcut saltul la FCSB, cu care, de asemenea, a fost de două ori vicecampion şi a respirat aer european. După un intermezzo la FC Voluntari, a devenit jucătorul celor de la Gaz Metan Mediaş, cea mai recentă bornă fotbalistică a sa.

”Mă bucur foarte mult că am ajuns la un club cu tradiţie precum UTA, un club mare în campionatul nostru, cu nişte suporteri fantastici. Băieţii m-au primit foarte bine. Am văzut meciul UTA-ei de la Constanţa, chiar avem o echipă foarte bună, sper să ne clasăm cât mai sus”, a punctat cel mai proaspăt echipier al UTA-ei.

”Marian este genul de jucător care se pliază pe strategia aplicată în această scurtă perioadă de trecere de la Liga II la Liga I. Am căutat jucători cu experienţă şi calitate, care să se integreze în spiritul din vestiar. Cred că s-a văzut acest lucru din prima etapă, când am compensat multe lipsuri cu atitudinea jucătorilor. Sunt convins că şi Marian se va integra în acest spirit, dar şi în ceea ce priveşte cerinţele noastre tehnico-tactice. E important că reuşim să căpătăm consistenţă şi în ceea ce priveşte soluţiile pentru postul de fundaş dreapta, unde am avut anumite probleme”, a conchis antrenorul Laszlo Balint.