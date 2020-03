Conf. Dr. Marcian Manu: 'Dacă nu ai nelinişti şi poţi să dormi liniștit când un pacient nu evoluează bine, încearcă să renunţi. Medicina se adresează altora'

Conferentiar Universitar Doctor - Marcian Manu este medic primar chirurgie urologică, doctor în ştiinţe medicale şi îşi desfăşoară activitatea în Secţia de Urologie a Spitalului Sanador. Cu o activitate prodigioasă la activ şi cu mii de pacienţi vindecaţi, Dr. Marcian Manu a vorbit deschis despre practica medicală în Urologie, mergând în profunzimea unor subiecte urologice.

Pentru început, Conf. Dr. Manu a explicat de ce a ales Urologia şi cu ce se ocupă de fapt, această specialitate. “Este una dintre cele mai complexe specialităţi, dacă nu chiar cea mai complexă, pentru că îmbină o latură chirurgicală deosebit de vastă, care înseamnă chirurgia aparatului urinar în totalitatea sa, chirurgia abdominală, chirurgia rinichiului, chirurgia ureterelor a vezicii urinare şi a prostatei, a organelor genitale interne şi externe, a tractului digestiv care poate fi folosit în patologia urologică, în operaţiile de substituţie şi de plastie. Latura tehnică a acestei specialităţi a explodat în ultimii ani, bisturiul aproape a dispărut de pe masa de operaţie, fiind înlocuit de ureteroscoape, laseri şi roboti cu care se rezolvă din ce în ce mai multe afecţiuni urologice. Pe de altă parte, Urologia este o profesie care îmbină atât chirurgie pură cu specialităţi medicale pure, iar rinichiul, aşa cum el este numit “viscer elegantissimus”, este un organ fantastic, deosebit de adaptabil la condiții normale și patologice şi care poate stabiliza sau destabiliza starea pacientului.”

“Probabil că este considerată o specialitate foarte complexă deoarece permite dezvoltarea spre foarte multe segmente medico-chirurgicale de nişă, ceea ce noi numim uneori “ultraspecializare”, a afirmat Conf. Dr. Marcian Manu, care apoi a punctat şi ce mentalitate trebuie să aibă un medic cu adevărat profesionist: “Eu cred că, dacă un om a ajuns să practice medicina şi deja spune că e mulţumit, atunci suna periculos. Înseamnă că a intrat în zona de confort şi cred că orice doctor, în orice specialitate, trebuie să fie mereu un pic nemulţumit. Normal că avem mulţumiri şi împliniri, rezultate pozitive şi reusite, sper că se înţelege exact ce vreau să spun, dar dacă ajungi să spui că eşti mulţumit de ceea ce faci înseamnă că eşti mulţumit de absolut tot şi asta nu e bine. Trebuie să fii nemulţumit undeva ascuns în sufletul tău ca să te perfecţionezi permanent”.

Conf. Dr. Marcian Manu, care consultă, tratează şi operează în Spitalul Sanador, anual, peste 2000 de pacienţi, a expus care sunt cele mai frecvente boli pe care le au oamenii care îi cer ajutorul: “Vorbind despre afectiunile urologice, cele mai frecvente sunt şi cele mai întâlnite boli ale aparatului urinar. Probabil că pe locul 1 predomină bolile infecţioase ale tractului urinar, urmate de patologiile maligne, cancerele aparatului urinar, cancerele de rinichi, de uretere, de vezică, de prostată, cât şi celelalte neoplazii ale aparatului urinar. Probabil că pe locul 3 sunt patologiile benigne, respectiv litiaza urinara, deci litiaza renală, ureterală, vezicală şi patologia benignă a prostatei – adenomul de prostată, toate de mai sus reprezentând activitatea mea de zi cu zi. Pentru pacient, prioritatea numărul 1 este suferinţa lui, indiferent dacă aceasta este o durere atroce din colica renală, o hemoragie vezicală masivă în cancerul vezicii urinare, un blocaj renal dat de o piatră pe ureter sau un blocaj vezical complet care face imposibilă urinarea in adenomul de prostată. Toate acestea şi multe altele reprezintă activitatea mea cotidiană şi rostul meu în societate”.

Un specialist cu experienţă vastă aşa cum este Conf. Dr. Marcian Manu ne-a mărturisit că nu poate rămâne “rece”, impasibil, indiferent la problemele pacienţilor şi că implicarea sa nu este doar una doar profesională, ci şi una profund emoţională. “Toţi medicii, chiar dacă nu recunosc, îşi aduc aminte de cazurile care au fost foarte dificile si complexe şi care, de cele mai multe ori, s-au şi complicat. NU există chirurgie şi activitati medicale lipsite complet de complicaţii. Feriţi-vă de medicii care au spus că niciodată nu au avut complicaţii pentru că aceia mint sau nu au avut activitate. Normal că pacienţii care evoluează bine, indiferent de cât de complexă a fost realizarea din punct de vedere chirurgical şi cât de dificil ai ajuns la un rezultat bun îţi dau o mulţumire mare, dar tot repede se uită şi acest război câştigat greu. Complicaţiile, suferintele pacientilor, provocările cu care te loveşti în viaţa de zi cu zi la pacientul "complicat" sunt cele de care îţi aduci aminte cel mai mult. Sună ciudat ce spun, iar cine nu recunoaşte înseamnă că nu are experienţă şi că…..să spunem frumos, ascunde adevărul. Nu poţi să rămâi "rece" la problemele pacientului, acest lucru fiind sinonim cu nesimţirea umană, nu neapărat cu cea medicală. Fiecare pacient care pleacă de la un medic, pleacă cu o părticică din sufletul lui. Cred cu ardoare ca este foarte posibil să fii OM fără să fii neapărat DOCTOR, dar să fii DOCTOR fără sa fii OM nu se poate”, ne-a destăinuit Dr. Manu.

Totuşi, când trebuie să meargă un bărbat la urolog? Care este momentul-cheie în care trebuie să ne adresăm unui medic precum Conf. Dr. Marcian Manu? ”Cred că nu trebuie să mergem nici în direcţia excesului şi a ipohondriei blocand cabinetele de urologie dar nici în direcţia nepăsării şi a indolenţei. Dacă nu aveti niciun fel de problemă până la vârsta de 40-45 de ani şi nu ati făcut niciun consult, probabil că după această vârstă n-ar fi rău să vă adresaţi unui urolog. Fac o precizare: în general după 45 de ani, cred că orice bărbat ar trebui să-şi recolteze o analiză foarte importantă - antigenul specific prostatic (PSA). Este greu de precizat o vârstă anume, dar cancerul de prostată poate apărea oricând dupa aceste vârste. Cancerul poate apărea la 45 de ani, dar şi la la 90 de ani. După 40-45 de ani, ghidurile internaţionale spun să-ţi faci acest PSA. Leziunile microscopice sunt invizibile imagistic, dar ele sunt sugerate de acest PSA, care este si cel mai fidel marker în Oncologie. Această analiză, împreună cu un consult urologic efectuate o dată pe an la bărbatul peste 45-50 de ani vă poate salva viaţa pentru că, descoperit în stadiul precoce, cancerul de prostată este complet tratabil şi vindecabil”, ne-a spus Conf. Dr. Marcian Manu.

Cancerul de prostată se poate extinde şi către alte zone ale organismului, iar Dr. Manu ne-a vorbit în detaliu despre acest lucru. “Se extinde local, în jurul prostatei, la veziculele seminale, spre vezica urinară, spre regiunea unde anatomic este situată prostata, deci există o formă de propagare din aproape în aproape în jurul glandei respective. Pe de altă parte, pe cale limfatică, se extinde la nivelul ganglionilor limfatici, iniţial pelvini, apoi ascensionează spre limfaticele şi ganglionii abdominali, dar, de departe, cea mai frecventă formă de diseminare se produce la nivel osos. Cele mai frecvente metastaze care trebuie căutate sunt cele osoase. Trebuie să spunem că exemplificarea lor din punct de vedere imagistic survine la cel puţin un an după ce PSA-ul a crescut şi sugerează prezenţa lor”, a afirmat Conf. Dr. Manu.

Organismul unui bărbat în vârstă, bolnav de cancer de prostată, ar putea fi extrem de slăbit, astfel că se ridică întrebarea dacă pacientul respectiv mai poate fi operat sau nu. Conf. Dr. Marcian Manu a lămurit şi acest aspect: “Pacientul bolnav de cancer de prostată, teoretic, poate fi operat la orice vârstă. După 80-85 ani, în Europa Vestică nu se mai operează, dar asta nu înseamnă că nu poate fi tratat. A opera de cancer de prostată un om este o anumită formă de tratament, dar tratamentul cancerului de prostată nu înseamnă numai operaţie ci si alte metode terapeutice. Tratamentul poate pleca de la intervenţie chirurgicală, care poate fi deschisă, laparoscopică sau robotică. Poate fi un tratament care se adresează metastazelor, poate fi un tratament hormonal. Acest cancer, spre deosebire de alte neoplazii, are implicare hormonală, se dezvoltă, se răspândeşte în organism sub influenţa hormonilor masculini, în special a testosteronului, care este secretat de testicule, dar şi de suprarenale şi de alte glande. Noi nu discutăm de vârstă, discutăm de stadiu. Noi trebuie să ştim că este un stadiu la care operaţia rezolva pacientul. Dacă un pacient are metastaze osoase, degeaba este operat. El trebuie tratat general, considerând o boală ce afectează întregul organism şi nu numai prostata, şi aceasta este posibil. Aici intervine medicul urolog, în adaptarea tratamentului la stadiul în care a fost descoperit cancerul”.

Ca şi pentru alte probleme medicale, prevenţia este cea mai bună măsură de protecţie contra afectiunilor urologice. Totul începe de la igienă şi, în special, de la igiena sexuală. “Igiena este importantă pentru orice în lume, este foarte importantă, în primul rând, igiena sexuală, pe care puţini o realizează si o practica. Formele de boli cu transmitere sexuală sunt, în general, ascunse şi de pacienţi, poate şi de sistemul nostru care ar trebui să realizeze o statistică mult mai exactă a acestora, pentru că şi răspândirea lor ar fi mai dificilă. Ne întâlnim din ce in ce mai frecvent cu astfel de patologii cu transmitere sexuală, iar igiena strictă are un rol determinant pentru aşa ceva”, a spus Conf. Dr. Marcian Manu.

Fără echivoc, un specialist precum Conf. Dr. Manu, care poate fi un exemplu pentru cei ce aspiră să devină doctori, se află în poziţia de a le oferi sfaturi celor care cred că au vocaţie în Medicină. “Unui tânăr student la Medicină i-aş spune să-şi găsească locul lui în ceea ce-i place şi are chemare, pentru că medicina este foarte vastă şi orice student poate deveni un chirurg strălucit, un medic de laborator, poate fi radioterapeut sau oncolog, poate aprofunda cardiologia intervenţională sau histopatologia. Să nu uităm că poate dezvolta medicină statistică, poate excela în cercetare fundamentală sau în medicină aerospaţială. Când un student termină Facultatea de Medicină sunt atâtea direcţii spre care se poate duce cum alte meserii nu pot avea. Trebuie însă să-i fie clar şi să-şi impună de la început ce vrea să facă şi în ce direcţii să se dezvolte, şi să înţeleagă că întreaga lui viaţă se va ghida după reguli, autoeducaţie, norme, renuntări şi sacrificii pe care cei din jurul lui nu le vor avea şi uneori nu le vor înţelege.

“În Medicină, trebuie să te doară….. durerea pacientului şi atunci o să fie bine pentru amândoi!”, a încheiat Conf. Dr. Manu.