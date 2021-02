Confederaţia sindicală SAG-AFTRA a interzis prin vot o posibilă revenire a lui Donald Trump în rândul organizației de la Hollywood

După ce Donald Trump a demisionat din Sindicatul actorilor americani săptămâna trecută, confederaţia sindicală SAG-AFTRA a decis duminică, prin vot, să interzică o posibilă revenire a fostului preşedinte american în rândul celei mai mari organizaţii de profil de la Hollywood, informează DPA.

Cinci membri din consiliul de administraţie al SAG-AFTRA, printre care s-au aflat şi câţiva jurnalişti de televiziune, s-au abţinut de la acest vot, care s-a desfăşurat prin videoconferinţă, potrivit agerpres.ro.

Decizia a fost luată după ce Donald Trump a demisionat din SAG (Sindicatul actorilor americani) înainte de o şedinţă a Comisiei de Disciplină din cadrul acestei confederaţii sindicale, unde urmau să fie analizate o serie de acuzaţii formulate la adresa fostului prezentator al emisiunii "The Apprentice".

Joi, Donald Trump a anunţat că părăseşte SAG prin intermediul unei scrisori redactate pe un ton insultător şi în care fostul preşedinte american şi-a lăudat propria activitate desfăşurată în industria de televiziune.

După protestele violente care au avut loc la Capitoliul din Washington la începutul lunii ianuarie, Comitetul de Disciplină din cadrul SAG-AFTRA s-a întrunit vineri pentru a analiza posibilitatea de-l exclude pe Donald Trump din acest sindicat în urma declaraţiilor prin care fostul preşedinte şi-a incitat susţinătorii la comiterea unor atacuri asupra reporterilor care îl criticau.

"Împiedicarea lui Donald Trump de a reveni vreodată în SAG-AFTRA este mai mult decât un pas simbolic", a declarat preşedinta acestei confederaţii sindicale, fosta actriţă Gabrielle Carteris. "Este o declaraţie fermă, care spune că ameninţarea sau incitarea la violenţe asupra unor colegi nu va fi tolerată", a adăugat ea.

În timpul revoltelor de la Capitoliul din Washigton, sloganul "Ucideţi presa" a fost scris pe uşile acestei clădiri emblematice din capitala americană, iar membrii unei echipe de ştiri de la agenţia Associated Press au fost atacaţi, în timp ce echipamentele lor au fost distruse de protestatari.

În pofida excluderii sale din SAG-AFTRA, legile federale americane protejează dreptul lui Donald Trump de a beneficia de o pensie din partea sindicatului, iar excluderea în sine nu îl împiedică pe fostul preşedinte să lucreze la viitoare producţii susţinute de această confederaţie sindicală.

În scrisoarea lui, Donald Trump a criticat sindicatul, care apără interesele a peste 160.000 de interpreţi, actori şi jurnalişti de televiziune, pentru încălcări ale statutului organizaţiei şi pentru ceea ce el a numit eşecuri disciplinare "extraordinare", însă fără să le detalieze. "Cui îi pasă!", a adăugat fostul preşedinte.

În plus faţă de participarea sa la serialul TV de tip reality-show "The Apprentice", Donald Trump are la activ mai multe apariţii pe micile şi marile ecrane încă din anii 1980, jucându-se pe sine în filme şi seriale de televiziune precum "Sex and the City" şi "Home Alone 2: Lost in New York".