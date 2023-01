Conferinţa de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC) va avea loc în Mai la Budapesta

În zilele de 4 şi 5 mai a acestui an va fi organizată din nou, la Budapesta, Conferinţa de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC), scrie Telex.hu, care se referă la o postare publicată pe Facebook de Centrul pentru Drepturi Fundamentale, organizatorul evenimentului din Ungaria al dreptei americane, îndesat cu fonduri publice. Reuniunea numită conservatoare, dar care este mai degrabă iliberală, trumpistă, dacă ne uităm la orientarea sa, este considerată de organizatori "unul dintre cele mai mari jamboree internaționale ale dreptei". Premierul Viktor Orbán a fost rugat să fie vorbitorul principal anul acesta, după primul forum european de anul trecut.

CPAC, care iniţial, din anii 1970, a fost o adunare anuală a dreptei americane, "a stârnit un interes enorm" în Ungaria anul trecut: "am reușit să construim o prietenie și mai strânsă cu aliații noștri, iar tabăra stânga-liberală a izbucnit într-o criză de isterie", susţin organizatorii, care astfel au promovat reuniunea din acest an: CPAC Ungaria 2023 va asigura o platformă unică pentru ca noi să putem afirma împreună cu aliații noștri nord-americani, sud-americani, europeni, japonezi, israelieni și australieni: United we stand - adică Împreună suntem puternici!

Despre cea mai recentă informaţie de peste mări despre CPAC, care se concentrează asupra valorilor "Dumnezeu, patria și familie", a relatat şi ziarul ungar "Népszava", potrivit căreia la începutul anului un activist politic republican l-a acuzat pe Matt Schlapp, preşedinte al Uniunii Conservatoare Americane, organizatorul CPAC, de "avansuri sexuale persistente, nesolicitate". Politicianul a negat hărțuirea și are în vedere acțiuni în justiție.

Matt Schlapp, care este cunoscut în Ungaria drept aliatul premierului Viktor Orbán, a ţinut un discurs la CPAC anul trecut şi a acordat şi o declaraţie presei pro-guvernamentale. A spus, printre altele, pentru Mandiner că Donald Trump şi Viktor Orbán sunt capabili să preia puterea de la elitele globale.