Conferința de presă a Poliției Române a ajuns și în presa din Suedia - Ce scriu jurnaliștii despre sancționarea lui Răzvan Ștefănescu

Cazul românului care a rămas fără plăcuțele de înmatriculare cu mesaj controversat la adresa PSD a ajuns în presa internațională. Publicația suedeză The Local scrie că ”Poliția română a avut dificultăți în explicarea situației într-o conferință de presă, calificând situația drept fără precedent și invocând o convenție internațională”, într-un articol privind sancționarea șoferului Răzvan Ștefănescu.

The Local consemnează și o declarație a șoferului, care susține că ”E un abuz. M-au lăsat să trec granița și să intru în România fără să-mi spună că am făcut ceva ilegal. Deci când am intrat în România era legal și apoi nu a mai fost legal? E absurd. Dacă aveam un mesaj pentru Moș Crăciun, nu ar fi avut nici o problemă cu mine”, a declarat Răzvan Ștefănescu, citat de site-ul suedez.

Publicația trece în revistă sancțiunile dispuse de poliție, precum și reacția ambasadei Suediei, țara în care a fost înmatriculată mașina, scrie G4 Media.

