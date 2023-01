Conferinţele Dalles ale Academiei Române - deschise oficial, joi

Academia Română anunţă reluarea ciclului conferinţelor cu public susţinute la Fundaţia "Dalles", după o întrerupere de 75 de ani, preşedintele prestigiosului for de ştiinţă şi cultură, academicianul Ioan-Aurel Pop, fiind protagonistul evenimentului inaugural, informează Agerpres.

Evenimentul va avea loc joi, de la ora 9,00, în Sala "Dalles" din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18, prilej cu care va fi prezentată, pe scurt, sinuoasa istorie a Fundaţiei "Ioan I. Dalles", precum şi a edificiului cu acelaşi nume, informează Academia, într-un comunicat transmis marţi AGERPRES.

Construită între anii 1930 - 1932 de Academia Română, conform clauzelor testamentului Elenei Dalles, şi confiscată abuziv în 1948 de către regimul comunist, celebra Sală "Dalles" din Bucureşti va beneficia, începând cu anul 2023, de un program de conferinţe şi dezbateri structurat de Academia Română.

Programul va fi alcătuit de Fundaţia Culturală "Ioan I. Dalles" din cadrul Academiei Române, având ca scop sprijinirea, promovarea şi dezvoltarea activităţii culturale şi educative. Fundaţia îşi propune deopotrivă realizarea de schimburi de experienţă interculturală, pentru punerea în valoare a patrimoniului naţional - literatură, artă, muzică, teatru etc. - şi pentru integrarea valorilor cultural-artistice româneşti în circuitul internaţional, precum şi organizarea de activităţi de cercetare.

* * *

În anul 1918, Elena Dalles, rămasă fără moştenitori, lasă prin testament Academiei Române două proprietăţi în centrul Capitalei, cu indicaţii precise referitoare la expropriere, precum şi cu dorinţa de a se construi un edificiu cu destinaţie culturală şi înfiinţarea unei fundaţii ce va purta numele celui de-al treilea fiu al familiei.

Doisprezece ani mai târziu, în anul 1930, Academia Română organizează un concurs de schiţe de plan pentru construcţia Fundaţiei Dalles, câştigat de arhitectul Horia Teodoru, iar antrepriza lucrărilor este încredinţată firmei inginerului Emil Prager, care va executa proiectul.

Costurile, în valoare de 14 milioane de lei, au fost achitate din fondurile proprii ale Academiei Române.

Un an mai târziu, în 28 mai 1932, în prezenţa membrilor Academiei Române, a primarului Capitalei şi a altor oficialităţi, are loc deschiderea aşezământului cultural, alcătuit din săli de expoziţii, o sală de conferinţe şi o sală de concerte. Tot la această dată este inaugurată Fundaţia "Ioan I. Dalles", care îşi începe activitatea sub conducerea academicianului Gheorghe Ţiţeica, secretar general al Academiei Române.

Fundaţia va găzdui expoziţii şi concerte ale celor mai reputaţi artişti ai vremii şi nume mari ale culturii române vor susţine aici conferinţe şi vor avea întâlniri cu publicul.

În anul 1948, toate proprietăţile Academiei Române sunt confiscate abuziv prin Deciziunea nr. 1486 a Consiliului de Miniştri, inclusiv Sala "Dalles", imobilul fiind dat în folosinţa Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi încredinţat apoi, spre administrare, Muzeului de Artă al Republicii Populare Române.

Sediul Fundaţiei "Dalles" va suferi modificări majore în perioada 1959 - 1961, când pe terenul aflat în faţa imobilului iniţial este construit Blocul "Dalles", cu şapte nivele, care va încorpora clădirea. Arhitectul Octav Doicescu va păstra însă destinaţia culturală a parterului şi mezaninului, care vor găzdui spaţii expoziţionale.

În anul 1962, în clădirea fundaţiei este înfiinţată Universitatea Populară Bucureşti, care va desfăşura o activitate constantă cu publicul, programul fiind alcătuit cu deosebire din cursuri de tip şcoală populară de arte. Memoria colectivă bucureşteană conservă însă denumirea Sălii "Dalles" şi păstrează vie amintirea destinaţiei sale culturale.

După căderea regimului comunist, Academia Română depune notificare pentru recuperarea Sălii "Dalles", prin restituirea în natură a imobilului, respinsă iniţial de Primăria Municipiului Bucureşti. Abia în anul 2018 primarul general al Capitalei dispune restituirea în natură a acestuia. Astfel, imobilul construit de Academia Română în anii 1930 revine proprietarului de drept, după o sinuoasă istorie.

În prezent în clădirea Sălii "Dalles" îşi desfăşoară activitatea Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură cu acelaşi nume, care utilizează sala de concerte şi spectacole, în baza contractului de locaţiune semnat cu Academia Română.