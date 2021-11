Confirmată cu coronavirus, Maia Morgenstern IZBUCNEȘTE la adresa lui Sorin Cîmpeanu: Școli deschise, teste peste o săptămână?

Actriţa Maia Morgenstern a anunţat luni pe Facebook că, în urma testării repetate, a fost confirmată cu Covid-19 şi atrage atenţia asupra faptului că a urmat sfaturile specialiştilor de a se proteja şi că, periodic, a făcut teste, criticând decizia autorităţilor ca elevii care au revenit luni la şcoală să fie testaţi în unităţile de învăţământ începând de săptămâna viitoare.

„M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat şi astăzi (pentru că urma să am spectacol): Pozitiv”, a scris ea.

„Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aş fi putut infecta la rândul meu alţi şi alţi colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfinţenie tratamentul prescris. E modul meu de a incerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara şi spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulţumesc, domnilor şi doamnelor doctor, asistente şi asistenţi, personal medical. Preţuiesc enorm efortul vostru! Nu vreau să fiu o povară!”. Ea a continuat: „Acum, însă, nu înţeleg, nu pot înţelege ceva: Cum, cum să începi şcoala iar testele... peste o săptămână, aşa... În fine. Nu mă întreabă nimeni pe mine. Dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testarea în masă, în mod constant, ar putea să ajute. Sau cel puţin, nu face rău. Nu cunosc efecte adverse... Cred”.

Morgenstern a explicat, pornind de la amintirea cuvintelor mamei ei „Nu vreau să-ţi fiu o povară”, că, în toată această perioadă, a respectat regulile impuse de autorităţi, s-a testat permanent, mai ales în ultimele trei luni.

„Am grijă de mine. În toate felurile: de trupul meu, de mintea mea, de sufletul meu. Am grijă permanentă. În toată această perioadă am respectat toate regulile impuse, am urmat sfaturile specialiştilor de a mă proteja de boală, prin toate mijloacele cunoscute. Fără fanfaronadă, fără propagandă, fără surle şi trâmbiţe, fără a jigni sau agresa pe nimeni. Nu vreau să vă fiu o povară. Tot în această perioadă am făcut zeci şi zeci de teste. Mai ales în ultimele 2 - 3 luni. Prin natura profesiei mele, călătoresc mult, sunt expusă multor riscuri. Şi, da, vreau să muncesc, să-mi câştig existenţa: nu vreau să fiu o povară. O dată la două zile sau în fiecare zi, dacă am spectacol sau filmare, făceam (şi voi face!) test rapid. Certificat, necertificat, documente de orice culoare... eu fac, făceam şi voi face test. Desigur, mulţi râdeau de mine... şi vor mai râde. Nu-i nimic, nu vreau să le fiu o povară”.