Conflict la Poli Iași - Daniel Pancu explică situația lui Andrei Cristea

Tehnicianul echipei de fotbal CSM Poli Iaşi, Daniel Pancu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă online, că l-a scos din lotul pentru partida cu FC Voluntari de sâmbătă pe Andrei Cristea pentru că a părăsit antrenamentul fără motiv, el recunoscând că iniţial luase decizia de a renunţa definitiv la atacantul în vârstă de 36 de ani.

"Andrei Cristea nu e în lot pentru partida de la Voluntari, e o decizie a mea. E legat strict de forma lui sportivă, de motivaţie, entuziasm în acest moment. La mine lucrurile sunt foarte clare, toţi jucătorii, indiferent de vârstă sau valoare, sunt trataţi egal. Şi eu am considerat în urma şedinţelor de pregătire din această săptămână că el nu e fericit în acest moment. Sper să îşi revină cât mai repede, să se antreneze la capacitatea lui maximă, să fie liderul din vestiar şi nu avem nicio problemă", a spus antrenorul."Într-adevăr, luni luasem hotărârea să renunţ la el pentru că înainte cu trei zile de meciul cu FC Viitorul a părăsit antrenamentul fără niciun motiv, am crezut eu. Nu am mai discutat apoi cu el până duminică şi normal ar fi fost să vină să îmi spună ce s-a întâmplat pentru că a plecat pur şi simplu de pe teren. Luni, după ce am luat decizia i-am trimis şi un mesaj. Atunci mi-a explicat că a fost o lipsă de comunicare din partea doctorului, doctor care între timp nici nu mai e la echipă. Am acceptat cu greu (n.r. - explicaţia), am zis OK pentru că e Andrei Cristea, un jucător special care face parte din istoria clubului. Sper să nu se facă un caz din acest lucru pentru că este doar o decizie a antrenorului. Eu răspund de un grup şi principalele calităţi trebuie să fie motivaţia şi entuziasmul. Dacă o perioadă aceste lucruri lipsesc e normal ca tu, jucător, să stai acasă să te odihneşti, îţi revii şi te întorci reîncărcat la echipă", a adăugat Daniel Pancu.Echipa de fotbal CSM Poli Iaşi întâlneşte, sâmbătă, de la ora 14:30, în deplasare, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Ligii I.