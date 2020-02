Conflicul USR - PLUS o ia RAZNA! Andrei Caramitru se REVOLTĂ și somează PLUS: Dacă sunteti curajoși demisionați de la Bruxelles sa va ocupați de partidul vostru

Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR, Dan Barna, s-a dezlănțuit, din nou, la adresa PLUS. Motivul e dorința PLUS de a avea candidat propriu la Primăria Capitalei.

"Pe mine chiar au început sa ma enerveze postările care vin din zona PLUS. Dar chiar ma enervează. Nu vorbesc de Vlad aici care este un om inteligent, elegant și care s-a pozitionat perfect (el are susținerea mea pentru orice vrea sa facă in viitor).

Oameni buni - e simplu. Sau fuzionati cu USR așa cum toți oamenii normali la cap au cerut și chiar voi ați anunțat. Dar Terminați cu candidați fără șanse la primării care blochează drumul celor cunoscuți și puternici acolo in comunitate de la USR. Ca arunca in aer șansele de a câștiga un scor bun pentru Alianță. Sau mergeti singuri in alegeri, luați 2.5% la locale sau cât o fi. Dacă sunteți mai buni luați un scor mai bun. Dacă sunteti curajoși demisionați de la Bruxelles sa va ocupați de partidul vostru totuși. Dar vă asumați public că ați rupt alianța și unitatea anti-PSD la locale. Nu știu dacă vă va ajuta asta. Ma rog.

Lucrurile trebuie clarificate. Și va mai dau un sfat. Uitați-vă la fostul partid al lui Macovei. Și învățați din Greșelile voastre și ale altora", scris Andrei Caramitru pe Facebook.