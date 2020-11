Consider că semnul crucii este un simbol sacru, care se potriveşte doar în anumite contexte, spune autorul picturii murale de la Timişoara

Reprezentanţii Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană explică, într-un comunicat de presă, că pictura murală ”Fortificaţii” în care este reprezentată Catedrala Mitropolitană din Timişoara, însă fără crucile de pe turle, şi care a stârnit reacţii în municipiu, este un proiect în cadrul programului Memoriile Cetăţii şi reprezintă o viziune metaforică a oraşului, propunând un joc de imagine între trecut şi prezent. Autorul picturii, artistul Lucian Sandu Milea a declarat că îi pare rău că opera sa a stârnit reacţii negative, dar este de părere că ”semnul crucii este un simbol sacru, care se potriveşte doar în anumite contexte”, potrivit news.ro.

Potrivit unui comunicat de presă de vineri, al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană (ATCCE), pictura murală ”Fortificaţii” a fost creată în cadrul programului Memoriile Cetăţii al AICCE.

Programul Memoriile Cetăţii se află la a III-a ediţie, iar în acest an, Complexul Studenţesc din Timişoara este „gazdă” pentru o serie de intervenţii produse în spaţiul public.

”Lucrările executate au fost selectate de către un juriu specializat în urma unui concurs de propuneri de proiecte. Artiştii au lucrat cu bună-credinţă, fără trimiteri spre afinităţi politice, religioase sau de altă natură. Lucrarea Fortificaţii a artistului Lucian Sandu Milea reprezintă o viziune metaforică a oraşului, propunând un joc de imagine între trecut şi prezent”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate,pictura aminteşte de momentul în care Timişoara era o cetate înconjurată de un sistem de fortificaţii, demolat ulterior pentru extinderea oraşului şi care a marcat puternic configuraţia urbană pe care o întâlnim în prezent.

„Dispunerea stelară a clădirilor doreşte să amintească de momentul în care cetatea Timişoarei a avut acest sistem de fortificaţii, care a fost demolat. El a rămas cumva în configuraţia urbană şi voiam să fac un fel de joc între prezent şi momentul acela care există doar în memoria istorică a cetăţii”, a explicat artistul Lucian Sandu Milea, autorul lucrării.

În ceea ce priveţte reacţiile pe care le-a produs imaginea Catedralei reprezentată în pictura sa murală, artistul a dorit să precizeze că îi pare rău şi că lucrarea este o pictură laică ce nu a urmărit nimic religios.

„Îmi pare foarte rău că au fost astfel de reacţii. Consider că semnul crucii este un simbol sacru, care se potriveşte doar în anumite contexte, în iconografie, în edificii de cult care au acest simbol. Lucrarea mea este o reprezentare metaforică a oraşului Timişoara, cu edificiile stilizate. Crucile există pe Catedrala din Timişoara şi acolo au un sens, deoarece acolo e loc de rugăciune. Lucrarea mea e o pictură murală, laică, nu a urmărit nimic religios. Îmi pare foarte rău că a stârnit şi sentimente negative, până la urmă intenţia mea în toate lucrările e să aduc bucurie şi culoare în oraş. Susţin religia ortodoxă şi consider că semnul crucii e un simbol foarte puternic. Nu-l folosesc în arta mea, pentru că, după părerea mea, lezez caracterul sacru pe care el îl are în sine. Catedrala reală e un lăcaş sfânt”, a mai declarat autorul.

Conceptul programului Memoriile Cetăţii este crearea, până în anul deţinerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, a unui traseu de artă murală prin care localnicii şi vizitatorii să redescopere spiritul Timişoarei, istoria şi momentele importante din viaţa comunităţii. Lucrarea artistului s-a numărat printre cele 8 selectate în acest an deoarece reprezintă, într-un concept stilizat şi fără detalii realiste, un moment istoric pentru oraşul Timişoara.

Proiectul Memoriile Cetăţii este realizat de Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timişoara. Capitală Europeană a Culturii”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2020.”

Mai mulţi timişoreni s-au revoltat pe paginile de socializare, după ce o pictură murală care reprezintă Catedrala Metropolitană din Timişoara, a apărut pe unul dintre căminele studenţeşti din oraş, însă fără crucile de pe turle.

Fostul viceprimar al municipiului Timişoara Adrian Orza şi-a manifestat revolta faţă de imaginea în care un simbol al oraşului este modificată în acest fel.

”În complexul studenţesc din Timişoara a apărut acest graffiti pe un bloc. Imaginea Catedralei de la care au fost rase semnele Crucii. e girată de Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană. E a două oara când Catedralei noastre i se fac dispărute crucile. Data trecută s-a spus că e o eroare de IT, şi astfel flyerele respective au ieşit eronat la tipar. O minciună, evident. Întărită şi de noul episod de care vorbesc acum. În 1989 oamenii acestui oraş luptau în stradă împotriva unui regim represiv, ateu şi odios. În genunchi, cu faţa spre superba Catedrala Mitropolitană sute de mii de oameni spuneau Tatăl Nostru. Da, Revoluţia din Decembrie 1989 a fost şi una creştină”, a scris Adrian Orza pe pagina sa de Facebook.

Fostul viceprimar a arătat că înţelege libertatea de exprimare, dar că nu se lasă ”ademenit” să creadă că aceste întâmplări sunt artă.

”Iată că la 30 de ani, o nouă începe să îşi facă prezenţa tot mai acut. Să nu ne ascundem după cuvinte sau degete! E vorba de mişcarea culturală neomarxistă ce bântuie azi Europa şi Statele Unite – Progresismul. Înţeleg libera exprimare şi tot ce ţine de libertăţi. Am luptat şi eu în stradă pentru ele. Dar, totuşi, nu mă voi lasă ademenit să cred că toate aceste întâmplări sunt doar despre artă. Ostentaţia cu care se întâmplă astfel de lucruri nu îmi poate jigni doar inteligenţa. Catedrala Mitropolitană e un simbol. E o referinţă în istoria acestui oraş. Lăsăţi-ne simbolurile în pace!”, a mai scris Orza.