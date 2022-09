Consilierii antidrog, prezenţi în grădiniţe, şcoli şi licee, pentru a oferi suport specializat

Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog din cadrul celor 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog vor fi prezenţi permanent în grădiniţe, şcoli şi licee pe tot parcursul noului an şcolar, pentru a oferi informaţii şi suport specializat în beneficiul dascălilor, părinţilor şi elevilor ce au deschis din nou porţile unităţilor de învăţământ din întreaga ţară.

"Informarea corectă, fundamentată ştiinţific, şi conştientizarea cu privire la efectele nocive şi la consecinţele angajării în comportamente de risc, precum consumul de droguri, vor reprezenta priorităţile intervenţiilor Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) pe parcursul întregului an şcolar 2022-2023", informează un comunicat al ANA transmis, luni, AGERPRES.Reprezentanţii ANA au fost prezenţi, luni, la festivităţile de deschidere a noului an şcolar, pentru a promova noua ofertă educaţională adresată copiilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar.Cu acest prilej, au fost readuse în atenţie intervenţiile specifice ale Agenţiei, axate pe prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, formarea unor abilităţi necesare luării unor decizii informate şi responsabile, precum şi favorizarea factorilor de protecţie, prin dezvoltarea unei conexiuni puternice cu şcoala şi familia de apartenenţă", arată sursa citată.Proiectele de prevenire a consumului de droguri care vor fi derulate de specialiştii antidrog şi în acest an şcolar, în unităţile de învăţământ, sunt următoarele:* "Cum să creştem sănătoşi" - adresat copiilor de vârstă preşcolară (grădiniţă grupa mare) şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos.* "ABC-ul emoţiilor" - este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri şi se adresează copiilor din clasele I şi a II-a.* "Necenzurat" - adresat elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a, care are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi, focusate pe îmbunătăţirea cunoştinţelor, dezvoltarea de abilităţi privind prevenirea consumului de droguri.* "Fred Goes Net" - proiect care constă într-un interviu iniţial şi o activitate de grup (Cursul FRED), adresându-se elevilor, care deja au experimentat consumul de droguri.* "Abilităţi pentru acţiune" - adresat elevilor din clasele a IX-a, ce are la bază programul Lions Quest - un program de învăţare socio-emoţională, eficient în domeniile învăţării socio-emoţionale, prevenirii consumului de droguri şi alcool, precum şi învăţării prin servicii în folosul comunităţii.* "Acţionăm just" - proiect care constă în realizarea de activităţi interactive de educaţie juridică în domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri, dar şi de prezentare a sistemului naţional de prevenire şi asistenţă a consumului de droguri, în mediul liceal.* "Mesajul meu antidrog" - unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal, sub forma unui concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare originală - culturală, artistică sau prin sport etc., opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.* "Eu şi copilul meu" - proiect prin care sunt consolidate legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific şi conţine activităţi interactive cu părinţii.