Consilierul lui Zelenski 'dă de toți pereții' cu Viktor Orban: 'Reprezintă o amenințare la adresa securității internaționale!'

Viktor Orban stârnește reacții virulente după ce a sfidat țările vecine Ungariei. El a purtat un fular cu harta Ungariei Mari, gest care a atras avertismente din România și Ucraina. Ambasadorul Ungariei a fost convocat să ofere explicații de Kiev. Acum a vent cu o replică acidă inclusiv consilierul şefului cancelariei prezidenţiale de la Kiev, Mihailo Podoliak. Cu toate că nu-i precizează numele, Podoliak vorbește despre „micii lideri care încep să viseze la Marile Imperii”.

„Războaiele sângeroase încep cu același scenariu: micii lideri încep să viseze la Marile Imperii. Oricine dorește să aibă puncte politice în secolul 21, parazitând traume istorice, reprezintă o amenințare la adresa securității internaționale. Lecțiile neînvățate din istorie se repetă. Chiar și în maghiară”, a spus Podoliak, pe canalul său de Twitter.

Viktor Orban a avut, marți, o primă reacție sfidătoare la adresa celor care îl critică pentru gestul său: „fotbalul nu este politică”, a punctat liderul de la Budapesta.

Bloody wars start with same scenario: small leaders start dreaming about Great Empires. Anyone who wants to have political points in 21st century by parasitizing historical traumas poses a threat to international security. Unlearned lessons from history repeat. Even in Hungarian.