Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Zentiva Group A.S a preluat companiile Solacium Pharma şi Be Well Pharma, informează autoritatea pentru concurență.

Zentiva Group A.S., membră a Grupului Zentiva, desfășoară activități de producție și distribuție de produse medicinale farmaceutice și parafarmaceutice. În România, Grupul Zentiva este activ prin Zentiva S.A, specializată în producția și comercializarea de medicamente generice.

Solacium se axează pe dezvoltarea și comercializarea de medicamente eliberate fără prescripţie medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale sub marcă proprie. Solacium nu are o unitate de producție proprie, întreaga producție fiind externalizată către furnizori terți. Be Well încasează redevențe din drepturi de proprietate intelectuală, întreaga activitate fiind desfășurată cu Solacium. Astfel, veniturile obținute de această companie constau în taxa primită de la Solacium în baza unui contract de licență prin care Be Well acordă Solacium o licență exclusivă pentru mărcile comerciale Ciocolax, Meltus și Ulcomplex.

Autoritatea de Concurență a analizat această operațiune și a constatat că nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.