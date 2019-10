Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea a 33 de farmacii de către Help Net

Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea de către Help Net Farma SA a 33 de farmacii deţinute de Tinos Farm SRL şi Flora Farm SRL, respectiv de Proxi-Pharm SRL, conform unui comunicat remis marţi AGERPRES.

Help Net, membră a grupului german Phoenix, are ca obiect principal de activitate comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, operând un lanţ farmaceutic extins la nivelul ţării. În România, Grupul Phoenix este prezent şi pe piaţa comerţului cu ridicata de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, prin intermediul companiei Farmexim SA.Companiile Tinos Farm şi Flora Farm îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului cu amănuntul al produselor farmaceutice, prin magazine specializate. Cele16 farmacii, deţinute Tinos Farm şi Flora Farm şi preluate de HelpNet, se află în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov.Proxi-Pharm SRL are, de asemenea, ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice, prin magazine specializate. Help Net a preluatde la Proxi Pharm cele 17 farmacii deţinute în judeţul Constanţa (12 în oraşul Constanţa, 2 la Techirghiol, una la Năvodari, una la Negru Vodă şi una în SatulMoviliţa, Comuna Topraisar)."În urma evaluării efectelor concentrării economice, Consiliul Concurenţei a constatat că aceste tranzacţii nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal. Deciziile vor fi publicate pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial", se menţionează în comunicat.