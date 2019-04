Consiliul Concurenţei a finalizat ancheta pe piaţa carburanţilor: 'Un mare jucător stabileşte preţul'

Consiliul Concurenţei a finalizat ancheta pe piaţa carburanţilor iar concluzia este că, pe acest segment, concurenţa este redusă şi există un mare jucător care stabileşte preţul, a declarat, joi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

"Investigaţia este finalizată şi urmează să fie redactat documentul pe care să îl postăm pe site, lucru care se va întâmpla peste câteva săptămâni. Ce facem acum este să confidenţializăm, să scoatem nume de persoane, cifre prea exacte. Vă vom da intervale, pentru a nu devoala secrete comerciale", a spus el, scrie agerpres.ro.

Citește și: Avertisment serios al lui Rareș Bogdan, după OUG-ul anunțat de Guvern: ‘Stați să vedeți ce începe’

Raportul va cuprinde o radiografie a sectorului şi câteva recomandări.

"Nu este o investigaţie în care să aplicăm sancţiuni, ci prin care vrem să înţelegem funcţionarea pieţei şi totul se învârte în jurul faptului că avem o structură care nu e predispusă la concurenţă. Avem câţiva actori mari, dar unul dintre ei are jumătate din piaţă, deci nu este o structură de piaţă echilibrată în care sunt mai mulţi jucători cu ponderi relativ egale care se concurează, ci un jucător foarte mare, care stabileşte preţurile, şi unii mai mici care îl urmează şi atunci toată ideea este cum putem face să îmbunătăţim această structură a pieţei. Minuni n-o să fie, n-o să putem desface ceea ce s-a făcut la momentul privatizării", a adăugat Chiriţoiu.

Citește și: Lovitură de grație pentru Guvern! Klaus Iohannis, anunț de ultimă oră

Potrivit acestuia, companiile sunt libere să stabilească orice preţ consideră ele şi concurenţa este cea care nu le lasă să pună un preţ mare, ca să nu-şi piardă clienţii.

"Deci nu bunăvoinţa, nu dragostea faţă de consumatori opreşte creşterea preţului, ci faptul că nu te lasă piaţa. La petrol nu suntem în situaţia asta, pentru că nu avem o structură concurenţială", a susţinut oficialul Concurenţei.

Citește și: Oreste îl spulberă pe Cozmin Gușă! De ce nu-l susține nimeni acum, când Realitatea a dat faliment

Întrebat dacă există măsuri care să poată fi luate pentru scăderea preţurilor, el a arătat că sunt măsuri care pot creşte, treptat, concurenţa.

"O structură mai echilibrată a pieţei ar trebui să ducă la o reducere a preţurilor, dar nu este nimic ce se va întâmpla de azi pe mâine", a subliniat Chiriţoiu.

Citește și: Mutare-bombă a Guvernul! Ordonanță de Urgență pentru aplicarea acestei măsuri

El a admis că recomandările pot include măsuri precum reglementarea prezenţei pe autostrăzi a benzinăriilor şi existenţa unui interval de timp în care toate companiile să-şi stabilească preţul, pentru a nu se mai lua unele după altele.

Totodată, întrebat dacă românii plătesc mai mult decât ar trebui pentru carburanţi, preşedintele Concurenţei a precizat: "E greu de spus cât ar trebui să plătească românii. Cert este că suntem puţin peste media europeană la preţul fără taxe. La preţul cu taxe suntem printre cei mai ieftini, să nu uităm asta, să nu creăm o panică în rândul oamenilor că suntem o ţară săracă, care plăteşte mai mult decât ţările bogate. Nu, plătim mai puţin decât ţările bogate, dar poate că am putea plăti şi mai puţin".

Citește și: Casa de Pensii face precizări importante! Ce se întâmplă în luna aprilie – Poștașul va veni de două ori

Lider pe piaţa distribuţiei de carburanţi este OMV Petrom, urmat de Rompetrol, Lukoil, MOL, SOCAR şi Gazprom.