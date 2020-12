Consiliul Concurenţei a redus amenzile pentru companiile unde activitatea sancționată reprezintă are o pondere de sub 5%

Consiliul Concurenţei a redus amenzile aplicate companiilor pentru care activitatea sancţionată are o pondere de sub 5% din cifra de afaceri totală, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

În acest sens, instituţia a modificat metodologia de calcul a amenzilor, pentru o mai bună respectare a principiului proporţionalităţii impus de noua Directivă ECN Plus din domeniul concurenţei.

În România, amenzile aplicate companiilor care încalcă reglementările din domeniul concurenţei se calculează prin raportare la cifra de afaceri totală, metodologie folosită şi de alte state europene cum sunt Germania, Spania, Polonia, Letonia.

Studiile realizate pe baza datelor furnizate de autorităţile europene de concurenţă au reliefat faptul că, şi din punctul de vedere al cuantumului, amenzile aplicate în România sunt similare cu cele aplicate de celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care ponderea vânzărilor ce au legătură cu fapta anticoncurenţială în cifra de afaceri totală este foarte mică (sub 5%).

"Acolo amenzile noastre sunt mai mari şi putem spune că nu sunt proporţionale cu fapta. Legea spune că amenzile trebuie să fie suficient de severe ca să descurajeze încălcarea legii, dar în acelaşi timp să fie proporţionale sau cu măsură, să nu fie exagerate. Noi deja dădeam o reducere de 25% dacă activitatea unde încălcai legea reprezenta sub 20% din activitatea ta. Iar această reducere nu este suficientă când vorbim de ponderi foarte mici, cum sunt cele sub 5%. Şi atunci am venit cu alte reduceri de până la 90%", a afirmat Chiriţoiu.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei a adaptat legislaţia secundară (instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor) pentru a ajusta această discrepanţă şi pentru a respecta principiul proporţionalităţii amenzii cu fapta anticoncurenţială sancţionată, prin introducerea unor tranşe de reduceri cuprinse între 25% şi 90%, în acest fel asigurându-se egalitate de tratament între firmele din România şi cele nerezidente.

"În esenţă, vom ţine cont de volumul vânzărilor de bunuri sau servicii, care au legătură cu încălcarea, realizate pe piaţa românească. Cu cât este mai mică ponderea veniturilor realizate în România din segmentul de activitate pe care a avut loc fapta anticoncurenţială, cu atât compania poate primi o reducere mai mare a amenzii aplicate. În acelaşi timp, pentru asigurarea caracterului disuasiv al sancţiunii, amenda se poate majora ţinând cont de dimensiunile şi resursele globale ale companiei sau de cuantumul câştigurilor realizate ilicit de aceasta. Această metodologie a fost agreată de Comisia Europeană, fiind un pas înainte în asigurarea convergenţei în acord cu principiile Directivei ECN Plus", a mai spus Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, toate companiile vor beneficia de această reducere suplimentară, indiferent că sunt româneşti sau străine.