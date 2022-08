Consiliul Judeșean Bistrița-Năsăud: Nu se pot organiza evenimentele sportive programate săptămâna viitoare în sala polilaventă proaspăt inaugurată

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a anunţat sâmbătă, că evenimentele sportive programate să aibă loc săptămâna viitoare în noua sală polivalentă din municipiul Bistriţa, pre-recepţionată cu o zi înainte, vor fi mutate în vechea sală, pentru că nu a fost obţinut acordul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), nefiind parcurse etapele de recepţie a lucrărilor şi de trecere a complexului în administrarea judeţeană.

Moldovan a explicat că vrea să respecte legea, de aceea evenimentele vor fi mutate în vechea sală polivalentă din Bistriţa, situată lângă parcul municipal.

"În urma ultimei analize făcute aseară cu reprezentanţii CNI, evenimentul de marţi nu poate avea loc în noua sală, neavând terminate toate procedurile legale pentru transferul sălii de la CNI, iar Consiliul Judeţean să o poată da în administrarea clubului. Siguranţa oamenilor, respectarea legii sunt în faţa oricărui alt tip de interes sau dorinţă. Mi-am dorit foarte mult ca evenimentele programate în cinstea retragerii Valentinei Ardean-Elisei şi în cinstea centenarului Gloriei să aibă loc în noua sală polivalentă. Din păcate, nu am reuşit să găsim o soluţie legală, nici măcar de utilizare provizorie a noii săli. Negăsind o soluţie legală, nu îmi pot permite sub niciun fel, în calitatea mea de preşedinte al Consiliului Judeţean, să organizez un eveniment de asemenea amploare neavând întrunite toate condiţiile prevăzute de lege. Am o situaţie foarte neplăcută, dar legea este una nenegociabilă şi nediscutabilă", a declarat Radu Moldovan într-o conferinţă de presă.

La deschiderea oficială de vineri a noii săli polivalente din localitatea componentă Unirea au fost prezenţi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, mitropolitul Clujului, Andrei, secretari de stat, parlamentari, şefi de instituţii deconcentrate, oameni de afaceri şi primari din tot judeţul, conform Agerpres.

La începutul lunii august, Clubul Sportiv Gloria 2018, aflat în subordinea Consiliului Judeţean, anunţase că în data de 16 august va fi programat, în noua sală polivalentă, meciul de retragere al jucătoarei de handbal Valentina Ardean-Elisei, cu participarea unor foste colege de la echipa naţională şi de la cluburile la care a activat, iar în perioada 19-21 august ar fi urmat să aibă loc un turneu internaţional amical de handbal, cu participarea echipelor Ferencvárosi Torna Club - Ungaria, Metz - Franţa şi SCM Râmnicu Vâlcea.

Pentru meciul de retragere al Valentinei Ardean-Elisei, Clubul Sportiv Gloria 2018 împărţise aproximativ 1.900 de invitaţii gratuite către public, din totalul de circa 3.000 de locuri de care dispune sala.

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud a explicat că acele invitaţii nu vor mai fi valabile şi că vor fi distribuite altele, însă în număr mult mai mic, de aproximativ 700, având în vedere că vechea sală polivalentă are o capacitate totală de circa 1.000 de locuri.

Pentru ceilalţi iubitori ai handbalului, în parcarea din faţa vechii săli polivalente va fi amplasat un ecran mare, pe care va putea fi urmărit meciul.

Construcţia noii săli polivalente din cartierul Unirea al municipiului Bistriţa a început în urmă cu aproximativ trei ani, în baza unui proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, care a obţinut finanţare de la CNI.

Costurile totale ale investiţiei sunt estimate la circa 27,5 milioane de euro, din care 21,8 milioane de euro fonduri guvernamentale, restul sumei fiind suportat din bugetul judeţean.